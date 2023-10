Zwischen den EU-Staaten, der Kommission in Brüssel und dem Europäischen Parlament herrscht tiefgehende Uneinigkeit, wie die Gemeinschaft nach den Anschlägen der Hamas in Israel mit den milliardenschweren Hilfsgeldern für die Palästinenser umgehen soll. Allein in diesem Jahr sind bisher etwa 300 Millionen Euro in diverse Projekte geflossen. Für den Zeitraum 2021 bis 2024 waren Finanzhilfen von 1,18 Milliarden Euro aus EU-Mitteln vorgesehen.

EU-Außenbeauftragter Josep Borrell ist am Dienstag beim Golf-Kooperationsrat im Oman abgelenkt vom Streit über EU-Zahlungen. AFP

Die Bandbreite der Ansichten reicht vom sofortigen Einfrieren der Subventionen, wie die Regierungen von Deutschland und Österreich das am Montag angekündigt haben, bis zur Forderung, die Hilfen für die palästinensischen Bürger insbesondere in Gaza sogar noch auszubauen. Letzteres hat Spaniens Außenminister José Manuel Albares am Montag gefordert. Sein Argument: Die Kooperation müsse weitergehen, man dürfe die Hamas, die auf der Liste der Terrororganisationen stehe, nicht mit der Bevölkerung in den besetzten Gebieten verwechseln.

Albares’ Erklärung, die inhaltlich von der französischen Regierung geteilt wird, war insofern brisant, als sein Land derzeit den EU-Vorsitz innehat und die EU-Außenpolitik gemeinsam mit dem (ebenfalls aus Spanien stammenden) EU-Außenbeauftragten Josep Borrell organisiert. Um diese und andere Fragen zu klären, hatte Borrell für Dienstagnachmittag zu einem Sondertreffen der EU-Außenminister geladen. Im Vorfeld hatte Borrell betont, "fällige Zahlungen der EU" an die Palästinenser würden ausgezahlt werden.

Allein die Umstände zeigen, wie zerspragelt Europas Außen- und Sicherheitspolitik selbst in einem so gravierenden Anlassfall abläuft. Das "Treffen" findet nämlich virtuell, per Fernleitung, statt.

Josep Borrell befindet sich mit einigen anderen EU-Außenministern gerade im Oman bei einem lange geplanten Termin mit sechs Kollegen des Golf-Kooperationsrats. Auch Österreichs Minister Alexander Schallenberg ist dort anwesend. Viele andere EU-Minister und -Ministerinnen müssen zugeschaltet werden, wie auch Vertreter der EU-Kommission, die die Hilfsgelder für die Palästinenser verwaltet.

27,9 Millionen Euro

Auch innerhalb der Kommission gibt es eine tiefe Spaltung, wie man mit EU-Geldern für Gaza und die Palästinenserbehörden umgehen soll. Der aus Ungarn stammende Erweiterungskommissar Olivér Várhelyi kündigte am Montag das sofortige Einfrieren der EU-Hilfsprojekte in Nahost an. "Das Ausmaß des Terrors und der Brutalität gegen Israel und seine Bevölkerung ist ein Wendepunkt", schrieb Várhelyi auf X (vormals Twitter). "Es kann kein Business as usual geben." Er wurde von anderen Kommissaren umgehend zurückgepfiffen. In der Nacht auf Dienstag hieß es, die Kommission werde die Hilfen für die Palästinenser einer Prüfung unterziehen. Dann werde entschieden, wie man weiter damit umgehe.

Sprecher der EU-Kommission bestätigten allerdings am Dienstag in Brüssel, dass die humanitäre Hilfe der EU so lange wie nötig fortgesetzt werde. 27,9 Millionen Euro würden 2023 in humanitäre Hilfsprojekte in Palästina fließen. Die Unterstützung der palästinensischen Behörde sei keine humanitäre Hilfe.

Mit EU-Geldern wurden bislang auch Unterstützungsleistungen für die palästinensische Bevölkerung gefördert. Hier geht es zum Beispiel um den Gesundheits- und Bildungssektor oder Sozialhilfeleistungen sowie um den Infrastrukturbereich und die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit. Geld bekommt auch die Palästinensische Autonomiebehörde, die in Gegnerschaft zur Hamas steht.

Seit Jahren gilt es als relativ wahrscheinlich, dass Teile dieser Gelder wie auch bilaterale Hilfen einzelner Regierungen von der Hamas missbräuchlich für ihre Zwecke verwendet werden. Nun sucht man nach Wegen, wie ein solcher Missbrauch für Terroraktionen in Zukunft verlässlich verhindert werden könnte.

Als wahrscheinlich galt, dass die EU-Außenminister, die an Einstimmigkeit gebunden sind, sich auf eine eher weiche Erklärung diesbezüglich verständigen werden. (Manuela Honsig-Erlenburg, Thomas Mayer, 10.10.2023)