Israel/Gaza, die Ukraine, aber auch der Rechtsruck in den USA wie in Europa sind Gründe für große Sorge

Den russischen Präsidenten Wladimir Putin würde ein US-Präsident Donald Trump wohl freuen. REUTERS/Kevin Lamarque

Der massive Terroranschlag der Hamas hatte (auch) den Zweck, die sich abzeichnende Einigung zwischen Saudi-Arabien und Israel (mit Patenschaft der USA) zu torpedieren. Eine Bedingung dieses Deals wäre (auf Drängen der USA) gewesen, die Situation der Palästinenser (jedenfalls im Westjordanland) zu verbessern und vor allem eine von Benjamin Netanjahus rechtsextremem Koalitionspartner angestrebte Annexion zu verhindern. Das konnte die Hamas nicht zulassen. Ob der Prozess damit tot ist oder nur verschoben? Schwer zu sagen. Aber die minimalen Chancen, dass es doch noch zu einer "Zweistaatenlösung" mit Israel und einem Palästinenserstaat in der Westbank kommt, sind damit fast dahin. Israel wird nicht ein potenzielles zweites Gaza an seiner Grenze riskieren wollen.

Die Kräfte der Destruktion, vertreten in diesem Fall durch die Hamas und deren Unterstützer Iran, haben also einen gewaltigen Fortschritt gemacht.

Gleichzeitig ist der Blick des demokratischen Westens doch vom Krieg in der Ukraine abgelenkt. Die USA werden jetzt ihre Lieferung moderner Waffen (Raketenabwehr) zum Teil von der Ukraine nach Israel umlenken. Die Ukraine wird in diesem Jahr im Süden wahrscheinlich keinen entscheidenden Durchbruch mehr erzielen. Das stärkt Wladimir Putin bei seinem "waiting game", das darin besteht, abzuwarten, bis der Westen die Ukraine einfach müde ist. Er setzt darauf, dass im nächsten Jahr sein alter Buddy Donald Trump wieder Präsident wird. Der wird die Ukraine aufgeben und möglicherweise aus der Nato aussteigen. Die Republikanische Partei ist schon jetzt extrem nach rechts gerutscht und findet, wie alle rechtsextremen Parteien, Putin einfach toll.

Erster Sieg

Die Kräfte der Destruktivität haben einen ersten Sieg errungen. Mehr könnte folgen. Selbst wenn man davon ausgeht, dass sich China mitten in einer Wachstumskrise nicht so leicht zu einem Angriff auf Taiwan entscheiden würde – die Möglichkeit besteht.

Die Kräfte der Destruktion sind auch in Europa auf dem Vormarsch. Ungarn ist bereits eine kleptokratische Autokratie und ein Maulwurf für Russland. Nun dürfte die Slowakei dazukommen. Polen steht auf der Kippe zu einem autoritären Regime. In Deutschland ist die rechtsextreme AfD im Bund die zweitstärkste Partei in den Umfragen und bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Sie bezeichnet sich bereits als "gesamtdeutsche Volkspartei".

In Österreich will Herbert Kickl "Volkskanzler" werden. Es könnte gelingen, weil die anderen, gemäßigten Parteien völlig deroutiert sind: Die SPÖ bringt ihren neuen Chef Andreas Babler nicht nach vorn, die ÖVP hält ihrem alten Chef Karl Nehammer mühsam die Treue. Neos und Grüne liegen im Schlaf. Die Machtübernahme durch eine rechtsextreme FPÖ, die den Staat in Richtung eines autoritären Regimes umbauen will, ist eine reale Möglichkeit. Das neue Österreich Kickls wird danach nicht wiederzuerkennen sein. Seine drohenden Ankündigungen triefen bereits vor Vorfreude. Putin-Kuscheln mit einem Öxit als Fernziel, Verfolgung Andersdenkender und Korruption satt stehen auf dem To-do-Zettel.

Die Abwehrkräfte der Demokratien sind vorhanden. Sie müssten nur dringend mobilisiert werden. (Hans Rauscher, 11.10.2023)