Eine "komplette Blockade" des Gazastreifens hatte Israels Verteidigungsminister Joav Gallant am Montag verordnet. Zwei Tage nach dem brutalen Überfall der Hamas auf den Süden Israels erklärte Gallant, es reiche nicht, die Hamas im Gazastreifen bloß aus der Luft und vom Meer aus anzugreifen. Man müsse auch die Versorgung abwürgen. "Es wird keinen Strom geben, keine Nahrung, keinen Treibstoff – alles ist abgedreht", verkündete Gallant. "Es sind menschliche Tiere, gegen die wir kämpfen – und genauso behandeln wir sie."

Die Blockade trifft allerdings nicht nur die Terroristen der Hamas, sondern alle rund 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen. Bereits seit Samstag ist die Stromversorgung in Gaza unterbrochen, Krankenhäuser müssen vielfach auf Generatoren zurückgreifen. Da die Treibstoffe knapp werden, könnten manche Spitäler in wenigen Tagen ohne Strom auskommen müssen, meldet die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Auch die dringend benötigte Versorgung mit medizinischem Bedarf ist stark eingeschränkt, weil alle Grenzübergänge zu Israel – und damit auch die Transportwege ins Westjordanland – geschlossen sind.

Alle vier Stunden bombardiert Israel zurzeit den dichtbesiedelten Gazastreifen. Doch dürfte dies nur der Auftakt für eine noch schärfere Reaktion auf den Hamas-Anschlag sein. AFP/MAHMUD HAMS

Trinkwasser ist in dem am Mittelmeer gelegenen Gazastreifen immer knapp, nun verschärft sich die Lage, weil die Aufbereitungsanlagen ohne Elektrizität nicht arbeiten können.

Je länger der Krieg andauert, desto mehr Menschen werden akutem Hunger ausgeliefert sein. 113.000 Haushalte im Gazastreifen sind von UN-Nahrungspaketen abhängig. Sie sind wegen der Kriegshandlungen nun eingestellt. Da auch kein Viehfutter ins Land kommt, werden auch Nutztiere langsam verhungern, was wiederum die Eiweißversorgung aller Menschen in Gaza schwer trifft. Bauern können Felder nicht versorgen, Fischer dürfen wegen der Seeblockade ihrem Beruf nicht nachgehen. Auch das wird viele Familien langfristig schwächen.

AFP

Aufruf zur Flucht

Israel rief die Menschen im Gazastreifen auf, das Gebiet zu verlassen. "Ich rate ihnen wegzugehen", sagt ein Armeesprecher. Später wurde das widerrufen: Der einzige Exit-Point im Gazastreifen, der noch offen war, der Grenzübergang Rafah nach Ägypten, blieb am Dienstag ebenfalls geschlossen. Selbst wenn Rafah offen ist, ist es für die allermeisten Menschen keine Fluchtroute: Wer keine enormen Bestechungsgelder zahlen kann, muss monatelang auf eine Übertrittsgenehmigung warten.

Schon bevor die Blockade verhängt wurde, hatten Hilfsorganisationen Alarm geschlagen. Stand Montagabend gab es in Gaza laut Uno-Angaben bereits mehr als 200.000 Menschen, die infolge der israelischen Vergeltungsschläge ihre Wohnungen verlassen mussten und nun obdachlos sind – das sind fast zehn Prozent der Bevölkerung.

Mindestens 788 Menschen sind bisher laut Angaben des Hamas-Gesundheitsministeriums ums Leben gekommen, darunter 140 Kinder und 120 Frauen. Mehr als 4100 Menschen sind verwundet worden.

DER STANDARD

Die israelischen Luftschläge sind eine Antwort auf den auch weiter anhaltenden Raketenbeschuss seitens der Terrorgruppen im Gazastreifen. Auch am Dienstag heulten in Israel wiederholt die Alarmsirenen, im Gegensatz zu dem heftigen Beschuss vom Vortag, der auch Tel Aviv und Jerusalem betroffen hatte, konzentrierte sich das Feuer der Terrorgruppen nun auf den Süden Israels.

Ein Ende des Kriegs ist nicht in Sicht, im Gegenteil. Die israelischen Streitkräfte haben Panzer und Drohnen entlang der Gazagrenze positioniert, 300.000 Reservisten wurden mobilisiert. Israel hat 9,7 Millionen Einwohner – eine gigantische Mobilisierung binnen kurzer Zeit.

Seit 2006 keine Wahl mehr

"Wir stellen uns auf einen langen und schwierigen Krieg ein", sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Montag. Israels Armee hat angekündigt, dass es nun nicht mehr nur darum geht, die Hamas militärisch in die Knie zu zwingen. Am Ende der Operation soll Gaza aus den Händen der Hamas befreit werden, erklärte ein Armeesprecher. Es geht Israel also nun auch darum, einen Führungswechsel im Gazastreifen zu bewirken.

Die letzten Wahlen im Gazastreifen wurden 2006 abgehalten, die Hamas hat die Macht und übt sie repressiv aus. Die überwiegende Mehrheit der Menschen in dem abgeriegelten Landstreifen hat nie etwas anderes kennengelernt als das Regime der islamistischen Terrorgruppe, die Frauenrechte massiv beschneidet und Kritikerinnen und Kritiker mit brutaler Gewalt verfolgt. (Maria Sterkl, 10.10.2023)