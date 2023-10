Der Tod Aminis im Herbst 2022 sorgte für die heftigsten Proteste im Iran seit Jahrzehnten (Symbolbild). APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT

Teheran – Eine bekannte iranische Journalistin ist eigenen Angaben zufolge nach Frankreich ausgereist. In einem emotionalen Instagram-Video erzählte die zuletzt noch inhaftierte Nasila Marufian, es im Iran nicht mehr ausgehalten zu haben. "Ich wollte nie gehen. Bis vor kurzem habe ich überhaupt nicht daran gedacht." Man habe sie nun "rausgeschmissen", fügte sie hinzu. Auf X schrieb sie: "Jetzt bin ich in Frankreich, meine Lieben."

Marufian zeigte schwere Blessuren in ihrem Gesicht, die sie ihren Erzählungen nach in einem Gefängnis im Irak nahe der iranischen Grenze in der Metropole Sulaimaniyyah erlitten habe. 15 Tage lang sei sie dort inhaftiert gewesen. "Das war nur ein Teil der Handlungen der Männer", sagte Marufian mit zitternder Stimme. Wie ihr genau die Ausreise gelang, erzählte sie nicht. Besonders der Abschied von ihrer Familie sei ihr schwergefallen. Sie berichtete auch davon, im Iran mit dem Tod bedroht worden zu sein.

"Propaganda gegen den Staat"

Die kurdische Journalistin stand seit Monaten im Fadenkreuz der iranischen Justiz. Die Journalistin war während der landesweiten Proteste im November 2022 festgenommen worden. Ein Gericht verurteilte sie im Jänner wegen "Propaganda gegen den Staat" zu zwei Jahren Haft. Mehrfach wurde Marufian in den vergangenen Monaten verhaftet, auf Kaution freigelassen und zuletzt wieder inhaftiert.

Mitte September jährte sich zum ersten Mal der Tod der iranischen Protestikone Jina Mahsa Amini, die im Herbst 2022 nach einer Festnahme durch die berüchtigten Sittenwächter im Polizeigewahrsam ums Leben kam. Ihr Tod löste die heftigsten Proteste in der Islamischen Republik seit Jahrzehnten aus. Marufian hatte damals ein Interview mit Aminis Vater geführt.

Die Journalistin gilt als besonders kritisch. So hatte sie nach ihren jüngsten Freilassungen mehrfach Fotos in sozialen Netzwerken veröffentlicht, die sie ohne das obligatorische Kopftuch zeigen. Viele Frauen in den Metropolen des Landes ignorieren inzwischen demonstrativ die Kopftuchpflicht als Zeichen des stillen Protests. (APA, 10.10.2023)