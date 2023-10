Werner Kogler neigt zu komplizierten Antworten, das wissen innenpolitikinteressierte Interviewzuschauerinnen und -zuschauer inzwischen. Das hängt nicht so sehr an den Worten, die er wählt, sondern an seiner Redetaktik: Seinen Kernaussagen schickt er manchmal so viel voraus, dass die ursprüngliche Frage verlorenzugehen droht. Einfacher ausgedrückt: er zäumt das Pferd gern vom Schwanz her auf.

Langer Anlauf vor der Ausssage: Werner Kogler bei Corinna Milborn im Puls-24-"Bürgerforum" am Dienstagabend. Puls 24 Chris Glanzl

Beim Puls24-"Bürgerforum", der dritten Runde dieser Art im holzgetäfelten Ambiente von Kolariks Luftburg im Wiener Prater, passierte es ihm gleich beim ersten Bürger, der ihm, am Stammtisch sitzend, Inputs lieferte. E-Mobilität werde krass überschätzt, befand Christoph Schallaböck, Taxiunternehmer aus Wien: "E-Autos haben nur in der Stadt eine Berechtigung. Aber dazu gibt es, wie wir es schon aus der Pandemie kennen, keinen öffentlichen Diskurs", äußerte er.

Die Mizzitant und die Windenergie

Kogler kam dem Taxler mit der EU. Diese habe nicht zufällig beschlossen, dass ab 2035 nur mehr klimaneutrale Pkw zugelassen werden sollen. Außerdem: Was E-Autos angehe, stehe oder falle ihr Klimanutzen mit der Recyclebarkeit der Akkus. "Zu 80 bis 90 Prozent" müssten diese wieder verwertbar sein, um zu erreichen, dass "E-Mobilität ihre Berechtigung hat, da oder dort".

Der kritischen Erläuterung diverser Klimaschutzmaßnahmen – "Windenergie gibts dann, wanns blast und net, wann die Mizzitant' die Wäsch' waschen will", meinte Schallaböck etwa – folgte das Thema Biolandwirtschaft. Anna Fürlinger, Bäuerin aus dem niederösterreichischen Gföhl, konfrontierte den grünen Vizekanzler mit dem, wie sie meinte, Widerspruch, dass in Österreich vielfach mehr Prozent der Anbauflächen als tatsächlicher Lebensmittelabsatz bio sind.

"Putinsche Trollfabriken" bis nach St. Pölten

Kogler reagierte mit dem Verkaufsinstinkt des Regierungspolitikers: "Wir können froh sein, dass Österreich eine klein strukturierte Landwirtschaft hat. Das nützt der Lebensmittelqualität", sagte er professoral. Weit mehr riss ihn dann das von Moderatorin Corinna Milborn eingebrachte Thema Gendern mit. Rechtsextreme und "putinsche Trollfabriken" würden es bis hin nach St. Pölten "mit Absicht und Anlauf nutzen. Das ist so altvaterisch, da hauts ma die Kabeln raus", ärgerte sich der Vizekanzler.

Überhaupt ließ Kogler mit fortschreitender Diskussion von seinen anfänglichen Übererklärungen ab. Mit Elfi Thimer, Redenschreiberin und Texterin aus Wien, die sich über die Wenigbeachtung der älteren Generation in grünen Programmen alterierte, diskutierte er über die richtige Formulierung eines Zitats zur Klimakrise. Sabine Messner-Freystetter, Krankenschwester aus Sollenau, die daheim ein Long-Covid-krankes Kind im Rollstuhl sitzen hat, gestand er, sich zu Fragen der Anerkennung der neurologischen Covid-Folgeerkrankung ME/CFS erst schlau machen zu müssen.

Koalition bis September 2024 wäre "sinnvoll"

Schließlich lud Kogler die Stammtischrunde zu einer kamerafreien Fortsetzung der Diskussion ein, in ein Wirtshaus im dritten Bezirk in Wien. "Das macht Bundeskanzler Nehammer ja auch", wies ihn Milborn hin - um ihn in den letzten Sendeminuten mit gleich mehreren "Ja-Nein-Fragen" zu konfrontieren.

Doch zu solch eindeutiger Kürze ließ sich der Grünenchef nicht hinreißen. "Hält die Koalition bis September 2024?", fragte Milborn. "Ich hielte es für sinnvoll". Wird Kickl der nächste "Volkskanzler"? Mit 29 Prozent, wie ihm aktuelle Umfragen bescheiden, werde ihm das schwerfallen, meinte Kogler. Das Volk sei immerhin um 61 Prozent größer. (Irene Brickner, 11.10.2023)