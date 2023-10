Eine Anwältin (Lorena Emmi Mayer) verteidigt Personen, die wegen sexueller Übergriffe vor Gericht stehen. Dann erhebt sie selbst Anklage. Petra Moser

Prima facie – der hier titelgebende lateinische Rechtsbegriff bedeutet "dem ersten Anschein nach" und kommt vor Gericht insbesondere dann zur Anwendung, wenn handfeste Beweise fehlen. Dies ist meist bei Anklagen wegen sexueller Übergriffe der Fall. Zeugen fehlen, etwaige Substanzen sind nicht mehr nachweisbar, es steht Aussage gegen Aussage. Laut Schätzungen wird nur jede zehnte Tat zur Anzeige gebracht, 13 Prozent davon gerichtlich verurteilt. Auch die Band Rammstein, deren Sänger in den letzten Monaten mit Missbrauchsvorwürfen öffentlich konfrontiert wurde, geht 2024 weiter auf Europatournee. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Das Recht auf Unschuld ist ein hohes Gut. Im Stück Prima Facie hält es die Strafrechtsanwältin Tessa hoch. Die ehrgeizige Arbeitertochter hat eine Eliteuni absolviert, den sozialen Aufstieg geschafft, sie gewinnt für ihre der sexuellen Gewalt bezichtigten Mandanten einen Prozess nach dem anderen. Bis sie selbst vergewaltigt wird und dann aus der Perspektive des Opfers die Unzulänglichkeiten des Rechtssystems kennenlernt.

Das 2019 in Sydney uraufgeführte Monolog-Stück der britisch-australischen Autorin Suzie Miller trifft den Nerv der Zeit, wurden doch in den vergangenen Jahren viele MeToo-Fälle publik. Prima Facie schaffte es gleich an den Broadway in New York und London und fand nach Preisen, darunter der renommierte Laurence Olivier Award, in dieser Spielzeit auch den Weg auf deutschsprachigen Bühnen. Österreich-Premiere war am Landestheater Linz zu sehen, ebenso läuft das Stück am Volkstheater Wien.

"Juristische Wahrheit"

In den Linzer Kammerspielen betet die aufstrebende Anwältin (Lorena Emmi Mayer), in Peter Wittenbergs Regie anfänglich stolz in Talar und Perücke gehüllt, die Grundregeln der Verteidigung herunter. "Wir glauben an die Unschuldsvermutung", sagt sie. Man dürfe "nicht vorverurteilen". Es gehe um nichts als die "juristische Wahrheit".

Aus dem Schwarz von Florian Parbs Bühne, auf deren rückwärtiger Leinwand überkorrekt Kapitelüberschriften projiziert stehen, kommen mit der Bewegung der Drehbühne Tisch, Stühle und Sofa an die Rampe gefahren. Dem Monolog verleiht Mayer Vehemenz und Zügigkeit, keine Zeit für Sentimentalitäten, das ist auch gut so. Ihre Kleidung wechselt die erzählende Anwältin im Stehen.

Aussage gegen Aussage

Es entsteht ein Sog voller Spannung und Getriebensein. Denn mit ihrer eigenen Anklage gegen einen Vergewaltiger rennt die Frau ins Leere. Keine Beweise, keine Zeugen, Aussage gegen Aussage. Sie erlebt – nun mit zittriger, unsicherer Stimme – die Schmach eines Opfers, dem man nicht glaubt. Dabei rezipiert sie schädliche Stereotype, die in einer patriarchalen Gesellschaft vorherrschen und die Frauen abwerten. Etwa dass Frauen, die sich unanständig kleiden, mutmaßlich für Sex zur Verfügung stünden.

Die Aufführung endet mit dem Appell, weibliche Lebensrealität in die über Jahrhunderte von Männern gemachten Gesetze mit einzubeziehen. Das Premierenpublikum quittierte das mit stehenden Ovationen. (Margarete Affenzeller, 11.10.2023)