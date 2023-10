Seit Jahren schon hat Brot und Gebäck ein neues Image: Zahlreiche Bäckereien vermarkten ihr Brot als Lifestyleprodukt. Weg von dem Überlebensnotwendigen hin zum kulinarischen Must-have. Da gibt es Sauerteigbrote, deren Teig tagelang bearbeitet wird, süßes Gebäck, das mit den dekadentesten Füllungen angeboten wird, und klassische Semmeln, die im Dampfofen gebacken werden. Der neue Stellenwert des Brotes spiegelt sich auch in den Preisen wider: Für einen Laib Brot werden schon mal zehn Euro verlangt.

Regionale Sieger

Das Kulinarikmagazin "Falstaff" hat seine Community abstimmen lassen, wo es ihrer Meinung nach das beste Brot, die beste Semmel, das beste Kipferl gibt. Aufgeschlüsselt ist das Ranking nach Bundesländern, in Wien hat man ob der Masse an Bäckereien die Wahlmöglichkeiten in die Kategorien "Kette", "Überregional" und "Regional" gegliedert. Ströck, Joseph Brot und Mel & Koffie sind die jeweiligen Gewinner der Leserinnen-Abstimmung. In der Steiermark landete die Bäckerei Kranich aus dem ländlichen St. Peter am Ottersbach weit vor dem Bäckerei-Riesen Martin Auer, in Tirol konnte sich die Bäckerei Adler gegen die Hausbäckerei Waldhart knapp durchsetzen.

Das Ranking im Überblick:

(rec, 11.10.2023)