Sonntag Wahl in Polen: Entscheidung über künftigen Kurs gegenüber EU und Ukraine

Bei der Parlamentswahl am Sonntag in Polen entscheidet sich, ob das Land wieder näher an die EU heranrückt oder ob Warschau seinen Konfrontationskurs fortsetzt. Auch für die Ukraine steht viel auf dem Spiel; zuletzt ging die polnische Regierung aber auf Distanz zu Kiew