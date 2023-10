Die Gehälter stiegen dieses Jahr durchschnittlich um 8,9 Prozent. APA/EVA MANHART

Für Jobsuchende bleibt es in Österreich 2023 weiterhin am wichtigsten, wie viel Gehalt sie in einer neuen Stelle verdienen würden. Laut dem neuen Gehaltsreport der Jobplattform Stepstone sind die Einkommen in diesem Jahr wieder gestiegen.

Wie die Auswertung zeigt, liegt die Bezahlung hierzulande im Median derzeit bei 50.633 Euro brutto im Jahr. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine durchschnittliche Steigerung um 8,9 Prozent. Niedrige Gehälter sind dabei laut dem Bericht stärker gestiegen als höhere. Für den Gehaltsreport wurden 40.646 Vergütungsdaten ausgewertet, die im Zeitraum November 2020 bis April 2023 erhoben wurden.

Die höchsten Gehälter können demnach Beschäftigte in der Pharmaindustrie erwarten, durchschnittlich 66.547 Euro verdienen Personen in dieser Branche. Mit rund 38.000 Euro ist das Durchschnitteinkommen im Jahr brutto in Hotels, Gastronomie und Catering am niedrigsten. Im Sektor IT und Internet liegt es bei 58.800 Euro im hohen Bereich der besseren Gehälter, Jobs in Bildung und Training liegen mit 48.967 Euro im mittleren Bereich der niedrigen Bezahlungen.

Mehr für Studierte

Wer eine Führungsverantwortung hat, verdient laut dem Report 25 Prozent mehr als Beschäftigte ohne Chefposition, Personen mit Studienabschluss bekommen demnach im Schnitt auf 33 Prozent mehr auf das Bankkonto. Mit der Berufserfahrung steigen auch die Gehälter: Der Einstieg liegt aktuell bei knapp 41.000 Euro, nach sechs bis zehn Jahren Berufserfahrung sind es dann schon mehr als 50.000 Euro. Wer bereits über 25 Jahre arbeitet, verdient ein mittleres Einkommen von mehr als 60.000 Euro.

Bei den Bundesländern verteidigt Wien seine Spitzenposition: Knapp 57.000 Euro sind hier zu erwarten, Vorarlberg folgt mit rund 54.000 Euro. Aber auch im Burgenland, in Niederösterreich, Oberösterreich und in der Steiermark nehmen Angestellte noch mehr als 49.000 Euro brutto im Jahr mit nach Hause. Das Schlusslicht bildet Kärnten: Hier werden Beschäftigten im Mittel rund 10.300 Euro weniger im Jahr ausbezahlt als in Wien.

Geschlechterunterschiede

Einen Unterschied macht auch weiterhin das Geschlecht. Der unbereinigte Gender-Pay-Gap beträgt rund 15,5 Prozent. Im Vergleich zu einem Mann verdient eine Vollzeit beschäftigte Frau in Österreich 2023 im Schnitt 8.340 Euro brutto weniger. Der bereinigte Pay-Gap beträgt 11,3 Prozent. Männer mit identischen Charakteristika wie die Frauen in diesem Datensatz verdienen somit um 6.272 Euro pro Jahr mehr.

"Das Gehalt ist und bleibt eines der wichtigsten Entscheidungskriterien bei der Jobsuche", betont Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von Stepstone Österreich und Schweiz. 85 Prozent der Menschen sagen, es beeinflusse ihre Meinung von einem Unternehmen positiv, wenn dieses konkrete Angaben zum Gehalt schon in der Stellenanzeige macht. Jeder und jede Zweite bewirbt sich eher, wenn ein realistisches, gutes Gehalt in der Stellenanzeige angegeben wird. Jede sechste Person bewirbt sich erst gar nicht, wenn ein zu niedriges Einkommen angegeben wird, und trotzdem kommunizieren mehr als die Hälfte der Unternehmen nur das KV-Mindestgehalt. (red, 11.10.2023)