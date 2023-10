Der Verfassungsgerichtshof hat den Einfluss der Regierung und des Kanzlers auf die ORF-Gremien als verfassungswidrig aufgehoben. Doch "am Einfluss der politischen Parteien findet der VfGH nichts zu beanstanden – wie passt das zusammen?" fragt "ZiB 2"-Anchor Martin Thür sich und auch gleich seinen Studiogast, den renommierten Informationsrechtler Nikolaus Forgó. Und der erklärt ihm: Im Verfassungsrecht sei "komplette Politikferne nicht gefordert. Das wäre auch unmöglich."

OMAU, bitte kommen!

Das Bundesverfassungsgesetz Rundfunk fordert "OMAU", so merkt sich Forgó den Kanon: Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Unabhängigkeit. Entlang von Unabhängigkeit und Pluralität, Vielfalt also, hat das Höchstgericht Regelungen aufgehoben, die der Regierung mehr Stiftungsräte als dem ORF-Publikumsrat zuordnen und die den Kanzler eine Mehrheit im Publikumsrat bestimmen lassen, mehr als Organisationen gesellschaftlicher Gruppen direkt dorthin entsenden können. Auch Vorgaben für die Auswahl, die Vielfalt fördern, vermissen die Höchstrichter.

Bis Ende März hat der Gesetzgeber Zeit, um die Regelungen zu reparieren, dann treten die aufgehobenen Bestimmungen außer Kraft. Kann die aktuelle Regierung von ÖVP und Grünen diese Neuregelungen der nächsten überlassen, nach den 2024 anstehenden Nationalratswahlen? Kann sie, sagt Forgó, hat aber so seine Zweifel an der Optik: "Es wird sich zeigen, wie das dann politisch bewertet wird, wenn der unabhängige ORF auf Grundlage einer Gremienstruktur, die als verfassungswidrig qualifiziert wurde, berichtet über die Wahlen und die Wahlauseinandersetzungen."

Werden Parteien weniger zu sagen haben?

Und "wird am Ende ein ORF stehen, in dem politische Parteien und die Bundesregierung weniger zu sagen haben als heute?", will ORF-Journalist Martin Thür noch wissen.

Forgó, vielleicht etwas enttäuschend: "Ich bin nicht sicher, ob es überhaupt ein Ziel sein soll, dass die politischen Parteien weniger zu sagen haben sollen. Weil: Unabhängigkeit bedeutet nicht Politikfreiheit. Dass die Bundesregierung weniger zu sagen haben wird, das ist schon in dem Urteil heute angelegt."

Der ORF ist ein öffentlich-rechtlich organisiertes Medienunternehmen mit einer öffentlichen Finanzierung, bisher durch die GIS und ab 2024 einen ORF-Beitrag von allen, mit einem öffentlichen Auftrag im Interesse der Allgemeinheit. Dadurch steht der ORF unter öffentlicher Kontrolle, repräsentiert durch Parteien im Nationalrat, Bundesregierung, Landesregierungen, gesellschaftliche Gruppen insbesondere im Publikumsrat, Belegschaftsvertreter.

"Überrascht" von Überraschung der Medienministerin

"Überrascht" hat Forgó die Überraschung von Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) über die Entscheidung der Höchstrichter. Das Ministerium ließ dazu ja verlauten: "Überraschend ist jedenfalls, dass die Gremienstruktur seit Jahrzehnten im Wesentlichen unverändert ist und dies jetzt mit einem Mal verfassungswidrig ist."

Der Informationsrechtler von der juristischen Fakultät der Uni Wien: "Es gibt kaum etwas, über das so viel diskutiert wurde im Rundfunkrecht wie über den ORF und über die Unabhängigkeit des ORF." Und: "Natürlich ist eine zentrale Anforderung an öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass garantiert ist, dass die, die da arbeiten, unabhängig arbeiten können. Ich weiß nicht, von wem das nicht in Zweifel gezogen wurde, im Haus, außerhalb des Hauses, immer wieder diskutieren wir darüber."

Höchstrichter auf Linie von 1975

Der Verfassungsgerichtshof hat schon einmal, 1975, in der Entsendung durch politische Parteien "keine Bedenken im Hinblick auf Art. I Abs. 2 BVG Rundfunk erkennen können", erinnert das Höchstgericht in seiner aktuellen Entscheidung. Bei der Linie blieben die Verfassungsrichter nun. (fid, 11.10.2023)