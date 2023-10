Ein Gruppensieg in der Qualifikation wäre vonnöten. Die Lostöpfe für die Endrunde in Deutschland richten sich streng nach dem Abschneiden in der EM-Ausscheidung

Leistungsträger unter sich: Marko Arnautovic und David Alaba. APA/ROBERT JAEGER

Wien - Zwei Punkte fehlen Österreichs Fußball-Nationalteam noch, um die Teilnahme an der EM 2024 zu fixieren. Mit einem Heimsieg am Freitag (20.45 Uhr/live ServusTV) in Wien gegen Belgien hätten die Österreicher das Ticket für das Turnier in Deutschland in der Tasche. Auch der Gruppensieg wäre dann in Griffweite. Das hätte für die Setzung bei der EM-Auslosung am 2. Dezember in Hamburg große Bedeutung. Diese richtet sich streng nach dem Abschneiden in der Qualifikation.

Die zehn Gruppensieger der EM-Quali werden aus einem der ersten beiden Lostöpfe gezogen. Die besten fünf Poolgewinner kommen in den ersten Topf und können in der Gruppenphase nicht auf den fix gesetzten Gastgeber Deutschland treffen. Der zweite Lostopf mit allen restlichen Gruppensiegern wird vom besten Zweiten der Qualifikation komplettiert.

Die Reihung der besten Gruppensieger und -zweiten erfolgt zuerst nach eroberten Punkten, dann nach der Tordifferenz und erzielten Toren. Um Chancengleichheit zu gewähren, kommen auch in Sechsergruppen nur Spiele innerhalb der ersten fünf Teams jedes Pools in die bereinigte Wertung. Österreich und Belgien - beide bisher ungeschlagen - hätten mit einem Sieg im direkten Duell jeweils gute Chancen auf den ersten Lostopf.

In diesem würden nach aktuellem Stand neben Deutschland und Belgien auch Portugal, Schottland, Frankreich und England liegen. Für andere Topteams wie etwa Spanien oder die Niederlande könnte es dagegen schwierig werden, noch zum Gruppenkopf zu werden. 24 von 55 UEFA-Mitgliedsverbänden qualifizieren sich für die Endrunde - neben Deutschland je zwei pro Quali-Gruppe.

Die drei nach der Qualifikation noch offenen Startplätze werden erst im März 2024 in Play-off-Turnieren ermittelt. Die zwölf Tickets für die Restplatzbörse werden auf Basis der Nations-League-Ergebnisse aus dem Vorjahr vergeben. Die drei bei der Auslosung noch unbekannten Play-off-Sieger kommen mit den drei nach Punkten schwächsten Gruppenzweiten aus der regulären Quali in den vierten Lostopf. Gezogen wird in Hamburgs jüngstem Wahrzeichen, der 2017 eröffneten Elbphilharmonie. (APA; 11.10.2023)