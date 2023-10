Das Personal der privaten und öffentlichen Wiener Kindergärten demonstriert am 24. Oktober laut "Presse"-Bericht. In vielen der städtischen Einrichtungen wird es einen "Notbetrieb" geben

Am 24. Oktober streiken sowohl die städtischen als auch die privaten Kindergärten Wiens. IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo

Wien – Nach Demos im vergangenen Herbst und im Frühjahr geht das Personal der Wiener Kindergärten erneut für bessere Rahmenbedingungen auf die Straße. Betriebsversammlungen der privaten Häuser am 24. Oktober sind bereits länger angekündigt, die städtischen Kindergärten ziehen nun nach, wie "Die Presse" am Mittwoch berichtet.

An dem Tag bleiben die Kindergärten, die Horte und die schulische Freizeitbetreuung "der meisten privaten Träger" von sieben bis 15.30 Uhr wegen Betriebsversammlungen geschlossen, heißt es in einem Elternbrief. Die öffentlichen Kindergärten werden an diesem Tag nicht komplett geschlossen sein, jedoch wird es in vielen Einrichtungen einen eingeschränkten Notbetrieb geben, sagt ein Sprecher der Gewerkschaft laut dem Medienbericht.

Forderungen des Personals

Zu den Forderungen gehören unter anderem kleinere Gruppen mit mehr Personal, genügend Vor- und Nachbereitungszeit und vergütete Reflexionszeit sowie bundeseinheitliche Rahmenbedingungen. Pädagogisch hochwertige Arbeit brauche optimale Arbeits- und Rahmenbedingungen, heißt es in einem Brief an die Eltern. (red, 11.10.2023)