Jetzt anhören: Angebliche Knebelverträge, intime Bekenntnisse und anstrengende Drehtage – die österreichische Dragqueen Metamorkid über ihre Teilnahme an der Realityshow

Was als Nischenprogramm in den USA begann, ist zum weltweiten Franchise geworden. "Drag Race", der Reality-Wettbewerb für Dragqueens, hat nun einen deutschsprachigen Ableger – zwar ohne die Drag-Ikone RuPaul, dafür aber mit zwei Teilnehmerinnen aus Österreich. Eine davon ist Metamorkid. Wie sie es in die Show geschafft hat, welche intimen Details über ihr Leben sie dort verriet und worüber sie vertraglich nicht sprechen darf, erzählt sie im STANDARD-Serienpodcast Doris Priesching und Michael Steingruber. (red, 12.10.2023)

