Die Skepsis war vergangenes Jahr groß: Anfang September eröffnete damals nämlich das Pure am Praterstern. In der umgebauten ehemaligen Polizeistation am Wiener Brennpunkt fokussierte man sich auf rein vegetarische und vegane Küche. Auf der Speisekarte standen Falafel, viel Gemüse und Erdäpfelgulasch um 16 Euro. Ein interessantes wie anspruchsvolles Konzept für einen Ort, der mehr für Asia-Nudeln, McDonald's und Kebab bekannt ist. Aber man wollte es versuchen. "Man", das war Immobilienentwickler Markus Teufel, der unter anderem das Veggie-Restaurant Yamm! am Schottentor und das Marina am Handelskai innehatte. Teufel zog sich Mitte des Jahres aus der Gastrobranche zurück, seine Restaurants wurden geschlossen.

Neustart mit Altbekanntem

Ob das Veggie-Konzept am Praterstern angenommen wurde, ist also nicht bekannt. Einen Neustart gibt es jetzt, zumindest für die Räumlichkeiten: Christian Wukonigg vom legendären Café Engländer in der Postgasse im ersten Bezirk hat das Pure übernommen und am Mittwoch eine zweite Engländer-Dependance eröffnet. Zwischen Straßenbahngleisen und brummenden Wiener-Linien-Bussen wird hier nun traditionelle Wiener Küche serviert. Vegetarisches gibt es auch, aber das steht nicht mehr im Fokus. Die Karte ist ident mit jener im ersten Bezirk. Daran will man ob der neuen Umgebung im zweiten Bezirk auch nichts ändern. Auch preislich, sagte Wukonigg zum STANDARD im Juli noch, bleibt man der Mutterdependance treu.

Am Praterstern hat am Mittwoch das zweite Engländer aufgesperrt. Foto: Kevin Recher

Am Eröffnungstag ist das Engländer Praterstern zu Mittag einigermaßen gut besucht. Die meisten Menschen treibt es nach draußen, auch wenn die Blicke der Gästinnen skeptisch sind: Die Bim zieht laut rumpelnd am Gastgarten vorbei. Ganz ihr Geschmack ist es nicht, aber anschauen will man sich's doch. Wie eine Dame am Nebentisch sagt, hat das Engländer einen "guten Namen" – und der lockt selbst zum Praterstern.

Das ist auch der Vorteil des neuen Engländer: Der Name ist stadtbekannt, man weiß, was einen erwartet. Ob das Lokal direkt am Praterstern liegt, spielt vermutlich eine kleinere Rolle als bei einem neuen Restaurant, bei dem bereits der erste Besuch eine Hemmschwelle darstellt. Der neue Name vor den offenen Türen verführt auch immer wieder zu neugierigen Blicken bei den Passanten. "Engländer" ist eben ein Trigger-Wort.

Im Außenbereich hat sich wenig getan. Foto: Kevin Recher

Man kennt sich

Der Kellner begrüßt die Gäste mit einem Lächeln, das von Ohr zu Ohr reicht. An den Tischen sitzen vor allem ältere Personen, die sich zu Mittag schon ein Glaserl Weißwein gönnen. Immer wieder geht jemand durch, den die drei Personen am Nebentisch kennen. Auch an anderen Tischen begrüßt man sich herzlich. So viel Händeschütteln und "Grüß Sie!" sieht und hört man selten in einem Lokal. Man kennt das Engländer, und man kennt sich hier.

Die Dreiergruppe stößt an und widmet sich der Karte. Immer wieder schwirren Menschen von draußen herein: "Wos gibt's denn zu Mittag?", fragen sie. Hendlbrust und Kürbissuppe stehen auf dem Mittagsmenü, für 14,50 Euro ein fairer Preis. Die Portionen machen satt, das Essen schmeckt, ist ordentlich gewürzt und wird flott serviert. Aufmerksam und schnell ist der Service, man bekommt den Eindruck, dass dieser bereits am ersten Tag gut eingespielt ist.

Gebackene Hendlbrust mit Erdäpfel-Vogerlsalat als Mittagsmenü. Foto: Kevin Recher

Beim Interieur zeigt sich die Handschrift des Engländer: Noble Blässe, keine Pflanzen (die gab es zuhauf im ehemaligen Pure) und die Signalfarbe Orangerot kennzeichnen die Praterstern-Filiale. Der moderne Look schlägt sich mit den Gästen, die man eher in gediegenem Ambiente im ersten Bezirk erwarten würde. Diese sind extra zum Praterstern gefahren, wie sie erzählen. Sie haben in der Zeitung davon gelesen und sind hellauf begeistert. Zur Generation Instagram gehören sie vermutlich nicht. Denn auch dort wurde in den letzten Wochen enorm für die Neueröffnung geworben. "Toll, toll" finden sie's hier, wie sie zum nächsten Bekannten sagen, der sich das neue Engländer auch anschauen wollte.

Die Café-Ecke im Pure wich mehr Plätzen. Foto: Kevin Recher

Blick auf den Praterstern. Foto: Kevin Recher

An einem Tisch sitzen drei Frauen im Business-Blazer. Für das Engländer werden diese Gäste relevant werden: Büromenschen, die zu Mittag eine Alternative suchen oder nach der Arbeit auf einen After-Work-Drink verweilen. Künstler, Politiker, Journalisten, also die Kunden, die im Ersten verkehren, erwartet sich Wukonigg hier aber auch. Von acht Uhr früh bis Mitternacht hat man geöffnet. Welche Klientel hier dann einkehren wird, wird sich zeigen. Auch ob die "logische Weiterführung des Engländer", wie der Gastronom sagt, am Praterstern wirklich funktioniert. Mit Schnitzel statt Falafel kann das durchaus funktionieren, mit dem Namen sowieso. (Kevin Recher, 11.10.2023)