Bad Bunny hat wider Erwarten doch ein neues Album veröffentlicht. An die Vielfalt des Vorgängers reicht es nicht heran. Chris Pizzello/Invision/AP

Eigentlich wollte er es heuer locker angehen. Nachdem er im Vorjahr zuerst in den USA eine ausverkaufte Arenatour absolviert hatte, legte er in kürzester Zeit noch eine Stadiontour nach. Wieder ausverkauft, was Bad Bunny am Ende des Jahres als Superstar 2022 dastehen ließ. 435 Millionen Dollar hat er in den USA laut Billboard umgesetzt, ein Rekord. Zurzeit zieht Taylor Swift in der Pop-Oberliga allen davon, aber 2022 war sein Jahr: Coachella-Headliner, und heuer erntete er schnell noch einen Grammy, muss ja, für sein Vorjahresalbum Un Verano Sin Ti.

2023 war insofern ruhig, als dass sich Benito Antonio Martínez Ocasio nicht festlegen ließ, wie und wann und was er veröffentlichen würde. Der 29-jährige Puerto Ricaner war selbst ohne Musik in den Schlagzeilen, zumindest in den für Tratsch zuständigen. Schließlich ist er aktuell mit Kendall Jenner zusammen, einem Model und einer sogenannten Media-Person mit Ursprüngen im Kardashian-Universum. Bling! Bling! Wenn sie nicht gerade was anderes machen, erfüllen die beiden ihre Verträge und tragen Gucci-Outfits für die Paparazzi spazieren.

Aller Tiefstapelei zum Trotz hat er nun doch ein Album veröffentlicht, kurzfristig. Es heißt Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, das ist Deutsch für "Niemand weiß, was morgen sein wird". Und es ist mit 22 Tracks nicht gerade ein Zwischenwerk geworden, offenbart aber keine besondere Neuausrichtung.

Schwüle Clubs

Der mit einer Mischung aus Reggaeton, Trap und elektronischem Klimbim berühmt gewordene Sänger, Schauspieler und Nebenerwerbs-Wrestler nimmt den Titel seines Werks ernst und wirkt über weite Strecken des Albums nachdenklich, inwendig orientiert und kreuzt diese Stimmung mit kleinkrimineller Lumpi-Attitüde. Bevor der Tiefpunkt kommt, schnell noch viele Höhepunkte erleben, zumindest in der Hose. Wenige Tracks wirken Club-tauglich, sondern zischeln und pumpern eher im Downtempo herum, die Beats sind so präzise wie komatös – typisch Trap, aber ohne die Vielfalt und die Verve des Vorgängers.

BAD BUNNY - MONACO (Official Video) | nadie sabe lo que va a pasar mañana

Bad Bunny

Dazwischen streut er Kleinodien wie Los Pits, das an einen schwülen Club auf einer Karibikinsel erinnert, wobei Bunny klingt, als hätte er das Cocktailschirmchen seines Drinks im Mund. Für Vou 787 wurde ein Madonna-Sample abgebremst, das muss man aber im Internet nachschlagen, um das zu checken. Und für das Video von Monaco zitiert er Francis Ford Coppolas The Godfather und hat sich dafür Al Pacino gekauft, der mit ihm ausdrucksstark am Tisch sitzt.

Die Themen sind Neureichen-Hobbys wie Spielkasinos und Rennautos – Damen in stoffarmen Outfits auf der Yacht nicht zu vergessen. Die Musik ist auf dem ständig gleich pumpenden Bass gebaut, bleibt aber unteraufregend. Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana ist für seinen Umfang ideenarm und orientierungslos. Es scheint mehr eine Übung zu sein, die schaut, was alles geht. Und da sind Bad Bunny und seinen Produzenten im Moment kaum Grenzen gesetzt. Außer jene, die ihnen ihre Kreativität setzt. (Karl Fluch, 18.10.2023)