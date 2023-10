Die neue Playstation 5: Normale Version (links) und "Digital Edition" (rechts) im Vergleich. Sony

Man kann sie schön oder hässlich finden, eines ist aber gewiss: Sie ist groß. Die Playstation 5 ist so riesig, dass Ikea kurz nach dem Launch sogar einen maßgeschneiderten Karton anbot, den man in den Filialen des Möbelhauses für die Suche nach dem passenden Regal verwenden konnte. Nun hat Sony offiziell eine neue Version der PS 5 angekündigt, die leichter und kleiner als das Originalprodukt sein soll. Außerdem verfügt sie über mehr internen Speicherplatz, die "Digital Edition" ohne optisches Laufwerk lässt sich nachträglich mit einem anschließbaren Ultra HD Blu-ray-Disc-Laufwerk aufrüsten.

Gewicht, Größe, Preise und Verfügbarkeit

Konkret wird die neue PS5 im Vergleich zum Vorgängermodell 30 Prozent kleiner und um 18 beziehungsweise 24 Prozent leichter sein. Der Preis für die neue PS5 mit Ultra HD Blu-ray-Disc-Laufwerk wird von Sony für Europa mit 549,99 Euro angegeben, jener der Digital Edition mit 449,99 Euro. Das entspricht exakt jenen Preisen, die aktuell noch für das Vorgängermodell verlangt werden.

Im Lieferumfang des neuen PS5-Modells ist ein horizontaler Ständer enthalten. Außerdem wird ein neuer vertikaler Ständer, der mit allen PS5-Modellen kompatibel ist, separat für 29,99 Euro verkauft. Wer die neue Digital Edition später mit einem externen Laufwerk aufrüsten will, der muss für dieses zusätzlich 119,99 Euro auf den Tisch legen – und steigt somit teurer aus, als wenn er gleich das Gerät um knapp 550 Euro gekauft hätte.

Ein Absatz in Sonys Ankündigung dürfte bei Fans gewisse Traumata bezüglich der Verfügbarkeit wiederaufleben lassen. Demnach werden die neuen PS5-Modelle zuerst ab November in den USA "bei ausgewählten Einzelhändlern vor Ort und bei Direct.playstation.com erhältlich sein, sofern verfügbar". Die weltweite Einführung werde "in den folgenden Monaten fortgesetzt", heißt es weiter: Unklar ist also noch, wann und in welchen Beständen das neue Produkt nach Europa kommt. Sobald der Bestand des aktuellen PS5-Modells ausverkauft ist, werde die neue PS5 das einzige verfügbare Modell sein, heißt es seitens Sony.

Vier Abdeckplatten und externes Laufwerk

Das besagte Laufwerk kommt von Sony selbst und wird – zumindest den Visualisierungen zufolge – unter den Abdeckplatten angebracht, wodurch die Digital Edition nach der Aufrüstung wie die Standardversion aussehen dürfte.

Die "Digital Edition" der Playstation 5 lässt sich mit einem Laufwerk aufrüsten, das bei Sony separat erhältlich ist. Sony

Passend zu dieser Änderung wird es beim neuen Modell auch vier statt zwei Abdeckplatten geben, die man später farblich an die individuellen Vorlieben anpassen kann: Ab Anfang 2024 werden verschiedene Farben der PS5-Konsolen-Cover für das neue Modell verfügbar sein, darunter eine komplett matte Schwarz-Farbgebung sowie die Farben der "Deep Earth Collection" in "Vulkanrot", "Kobaltblau" und "Sterlingsilber". Die Preise für die PS5-Konsolenhüllen beginnen bei 54,99 Euro, weitere Farben sollen in Zukunft veröffentlicht werden.

Tech-Spezifikationen der neuen Playstation 5

Neu ist schließlich auch, dass beide Versionen der neuen Playstation 5 mit einem ein Terabyte großen SSD-Laufwerk ausgestattet werden. Das Vorgängermodell kam noch auf 825 Gigabyte Speicherplatz, wobei ein Teil davon auch für das Betriebssystem reserviert ist.

Die technischen Spezifikationen der neuen Playstation 5 laut Sony:

Die technischen Spezifikationen der neuen Playstation 5 "Digital Edition" laut Sony:

Die beiden Versionen unterscheiden sich somit durch das fehlende, aber nachrüstbare optische Laufwerk sowie daraus resultierend in puncto Größe, Gewicht und natürlich Preis. (stm, 11.10.2023)