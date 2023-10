Eine Allianz von 43 europäischen Medien- und Technologieorganisationen hat offiziell die Arbeit zur Weiterentwicklung von Medienplattformen und Datenrauminfrastrukturen aufgenommen. Der Trusted European Media Data Space (TEMS) soll offenen Zugang zum gemeinsamen Datenraum bieten, die digitale Transformation unterstützen und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Medienbranche verbessern. Die Austria Presse Agentur (APA) ist Projektpartner und bringt Expertise im Bereich Technologie und Daten ein.

Der TEMS – das Konsortium vertritt Stakeholder aus 14 Ländern im Kultur- und Kreativsektor – soll nun nach zweijähriger Vorbereitungsarbeit Wege für den Einsatz modernster Dienste, Infrastrukturen und Plattformen weisen. Außerdem geht es um die Bekämpfung von Fehlinformationen, Zielgruppenanalysen, die Verbesserung des Datenflusses in Produktionsketten und die Unterstützung der Einführung von KI- und Virtual-Reality-Technologien.

"Wertebasierte Geschäftsmodelle für Medien" in europäischer Tech-Allianz gesucht: APA-Geschäftsführer Clemens Pig. APA Tobias Steinmaurer

Geschäftsmodelle

Die APA bringt neben ihrer technologischen Expertise jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit großen multimedialen Nachrichten- und Datenströmen und in deren Monetarisierung ein. APA-CEO Clemens Pig sieht in TEMS "eine wichtige Grundlage für neue, erfolgreiche und wertebasierte Geschäftsmodelle für Medien und einen ersten Schritt in Richtung der skizzierten Europea- NewsTech-Allianz." Kooperationen wie diese seien entscheidend, um die Position gegenüber den dominierenden Tech-Unternehmen aus Silicon Valley zu festigen "und die Wertschöpfung in den eigenen Häusern nachhaltig sicherzustellen", betonte Pig.

Die Initiative wird vom Digital Europe Programme (DIGITAL) der Europäischen Kommission unterstützt und ist ein Kernelement bei der Umsetzung der Europäischen Datenstrategie, hieß es in einer Aussendung von Mittwoch. Mit einer Investition von 16,5 Millionen Euro stelle das Konsortium demnach einen wichtigen Schritt auf dem Weg dar, wie der Mediensektor Daten teilen und Mehrwert daraus ziehen kann. Auf diese Weise möchte TEMS die wirtschaftliche Entwicklung und das zukünftige Wachstum lokaler und regionaler Medienökosysteme in Europa unterstützen.

Die offizielle Eröffnungsveranstaltung von TEMS findet am 24. Oktober in Bilbao statt. (APA, 11.10.2023)