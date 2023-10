Der Mitbegründer des Momentum-Instituts rät zu einer Bestellung der ORF-Chefs mit qualifizierter Mehrheit in geheimer Abstimmung

Der österreichische Ökonom Leonhard Dobusch, Mitbegründer des Momentum-Instituts und seit 2022 im ZDF-Verwaltungsrat, regt an, sich bei der am Dienstag vom VfGH urgierten Reform von Stiftungs- und Publikumsrat des ORF an deutschen Vorbildern zu orientieren. Dazu zähle er eine "qualifizierten Mehrheit" und geheime Abstimmung für wesentliche Entscheidungen wie die Bestellung des Managements

Bis 2001 war im ORF-Stiftungsrat eine Zweidrittelmehrheit in geheimer Abstimmung für die Bestellung von ORF-Generälen nötig. ÖVP und FPÖ ersetzten diese Vorgaben 2001 durch eine offene Abstimmung über die Bestellung mit einfacher Mehrheit.

Empfiehlt geheime Abstimmungen und qualifizierte Mehrheiten für Bestellung von ORF-Generälen: Ökonom, Momentum-Mitbegründer und ZDF-Fernsehrat Leonard Dobusch. IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Dobusch riet im Ö1-"Morgenjournal" zu einer klaren Arbeitsteilung zwischen einem verkleinerten Stiftungsrat als arbeitsfähiges Aufsichtsgremium, wohingegen der Publikumsrat eher repräsentative Aufgaben übernehmen könnte. Für den Publikumsrat hält er auch eine Mitgliederauswahl per Losentscheid, wie es im Justizbereich bei Schöffen üblich ist, für überlegenswert.

Auch das Anhörungsrecht der Landeshauptleute bei der Bestellung von ORF-Landesdirektoren sollte abgeschafft werden. Die politischen Freundeskreise im Stiftungsrat zu verbieten "halte ich für aussichtslos und für vielleicht gar nicht einmal richtig", sagte Dobusch. "Das würde erst recht die Hinterzimmerdiplomatie stärken."

Aktive Politikerinnen und Parteiangestellte sind von der Mitgliedschaft in ORF-Gremien ausgeschlossen, teils bis vier Jahre nach Ende ihres Mandats. In Deutschland gibt es eine vergleichbare Politikerklausel nicht, dort sitzen auch aktive Politiker, teils Ministerpräsidenten, in den Gremien. (APA, fid, 11.10.2023)