Tsai Ing-wen benannte den "Tag der Republik China" in den "Tag Taiwans" um und erntete dafür Kritik der Opposition. Bald startet der Präsidentschaftswahlkampf, dann dürfte sich der Ton weiter verschärfen

Am Ende ihrer Rede zum Nationalfeiertag am vergangenen Dienstag bedankte sich Tsai Ing-wen, die Präsidentin Taiwans, bei den 23 Millionen Bürgern für das Vertrauen für zwei Amtszeiten und sprach sich für Frieden und Kontinuität aus.

Scharfe Kritik an Tsais Rede aber kam von der größten Oppositionspartei KMT: Der ehemalige Präsident Ma Ying-jeou kritisierte seine Nachfolgerin dafür, den Nationalfeiertag von "Tag der Republik China" auf "Tag Taiwans" umbenannt zu haben. Überhaupt sei die Bezeichnung "Taiwan" nicht treffend, sondern "Republik China". Der Amtsvorgänger war derart erbost, dass er den Feiern fernblieb. "Taiwan ist unsere Heimat, damit haben wir kein Problem, aber die Republik China ist der Name unseres Landes", sagte Ma vor dem KMT-Hauptquartier in Taipeh. Die Regierung hatte 2021 begonnen, die englische Bezeichnung "Taiwan National Day" zu benutzen.

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hielt am Nationalfeiertag eine Rede. EPA/RITCHIE B. TONGO

Die Frage, ob Taiwan ein unabhängiger Staat ist oder in irgendeiner Form zu China gehört, ist eine delikate. Vor allem von den Taiwanern selbst wird es deswegen vorgezogen, diese nicht zu beantworten beziehungsweise erst gar nicht zu stellen. So war es auch am Dienstag.

Am 10. Oktober 1912 wurde das Kaiserreich abgeschafft. In gewisser Weise, aber auch hier wird es schon wieder kompliziert, sieht sich das demokratische Taiwan heute in einer direkten Linie mit dieser von Sun Yat-sen ausgerufenen Republik. Sun starb 1925, aber sein Nachfolger Chiang Kai-shek führte das Erbe fort. Als er 1949 den Bürgerkrieg gegen die Kommunisten unter Mao Tse-tung verlor, flohen er und seine Getreuen nach Taiwan, welches wiederum seit 1895 eine Kolonie Japans und gerade erst von den Amerikanern befreit worden war.

Der Musterstaat in Asien

Erst in den 1990er-Jahren demokratisierte sich Taiwan und gilt heute als eine Art Musterstaat in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit. Die KMT gab ihre Macht ab, nicht aber den Anspruch, eines Tages wieder für ganz China sprechen zu können. Im Gegensatz zur Regierungspartei DPP pflegt die KMT engere Beziehungen zum Festland und hält Gesprächskanäle offen.

Peking wiederum war und ist von Tsais unabhängigerer Politik wenig begeistert: Als Tsai die Wahl 2016 gewann, brach das Festland die Kommunikation ab. Die nationalistische Tageszeitung "Global Times" sprach von einer Ego-Show, die von Tsais innenpolitischen Verfehlungen ablenke.

Die Töne dürften sich in den kommenden Wochen verschärfen. Denn bald beginnt in Taiwan der Wahlkampf. Am 13. Jänner finden dort Präsidentschaftswahlen statt. Präsidentin Tsai darf nach zwei Amtsperioden nicht nochmals antreten. Als Favorit gilt bisher ihr Vize Lai Ching-te. Der führt in den Umfragen mit 35 Prozent, KMT-Kandidat Hou Yu-ih kommt auf 17 Prozent. Relativ dicht folgen ihm der Bürgermeister der Hauptstadt Taipeh, Ko Wen-je, und Foxconn-Gründer Terry Gou.

"Frieden ist die einzige Option"

Trotz der Kritik an Tsais Rede erwarten die meisten Taiwaner unabhängig vom Wahlausgang Kontinuität in der Politik. Die für die Insel und die Weltwirtschaft so wichtige Halbleiterindustrie dürfte weiter florieren, während die Verteilung des Wohlstands ein Problem bleibt. Einig sind sich auch alle Parteien, dass ein Krieg zwischen Taiwan und dem Festland eine Katastrophe wäre. "Frieden ist die einzige Option auf beiden Seiten der Taiwan-Straße. Die Aufrechterhaltung des Status quo ist der entscheidende Schlüssel zur Gewährleistung des Friedens."

Der Konflikt um die Insel, die Peking als abtrünnige Provinz betrachtet, ist nicht neu. Durch die Invasion Russlands in der Ukraine ist die Problematik nochmals stärker in das Licht der Öffentlichkeit gerückt. Eine weitere Zuspitzung erfuhr die Situation, als im Sommer vergangenen Jahres die damalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Taiwan besuchte. Peking reagierte darauf mit umfangreichen Manövern vor der Küste. (Philipp Mattheis, 11.10.2023)