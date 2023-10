Tino Chrupalla präsentiert einen Arztbrief, in dem von einem "Stichkanal" die Rede ist. Die Staatsanwaltschaft wartet noch auf Blutanalysen. Bericht aus Berlin

Tino Chrupalla sagt, er sei auf einer Wahlkampfveranstaltung im bayerischen Ingolstadt angegriffen worden. IMAGO/Bernd Elmenthaler

Tino Chrupalla ist halbwegs wohlauf. Zum ersten Mal seit dem ominösen Vorfall in der Schlussphase des bayerischen Wahlkampfs hielt der AfD-Partei- und Fraktionschef am Mittwoch wieder eine Pressekonferenz ab und trat öffentlich auf. Ganz gut, sagt er, gehe es ihm noch nicht: "Ich sehe mich kräftemäßig bei 70 Prozent." Er leide auch noch an Übelkeit und Appetitlosigkeit.

Mitgebracht zur Pressekonferenz hatte Chrupalla einen Arztbrief aus dem städtischen Klinikum in Dresden. Darin ist von einem vier Millimeter tiefen Stichkanal in seinem rechten Oberarm die Rede. Chrupalla: "Das belegt, dass es dort zu einem Einstich gekommen ist. Insgesamt ist dies als Anschlag zu werten." Um eine Biene, Wespe oder Mücke habe es sich nämlich nicht gehandelt. Chrupalla sprach auch von einem Blutfleck, den er auf seinem Hemd bemerkt habe.

Was oder wer ihn nach seinen Angaben am 4. Oktober gestochen hat, ist jedoch weiterhin unklar. Bekannt ist: Chrupalla wollte vier Tage vor der bayerischen Landtagswahl einen Auftritt in Ingolstadt absolvieren. Kurz nachdem er aus dem Auto gestiegen war, machte er noch ein paar Selfies, danach hatte er einen Kreislaufkollaps. Im Krankenhaus wurde er intensivmedizinisch überwacht. Eine erste Blutanalyse ergab keine Auffälligkeiten.

Am 6. Oktober veröffentlichte die AfD eine Stellungnahme, in der von einem Arztbrief des Klinikums Ingolstadt die Rede ist. Dieser bestätige einen "Nadelstich am rechten Oberarm". Zudem erklärte die AfD, es sei "intramuskulär eine Infektion mit einer noch unbekannten Substanz erfolgt".

Test auf Nowitschok

Laut der Deutschen Presse-Agentur (DPA) hat der behandelnde Arzt gegenüber der Polizei angegeben, es sei nicht tatsächlich ein Nadelstich erfolgt, sondern Chrupalla selbst habe so sein Verletzungsbild beschrieben.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt und das Polizeipräsidium Oberbayern Nord betonen: "Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Erkenntnisse vor, dass Herr Chrupalla angegangen oder angegriffen wurde."

Derzeit stehen Untersuchungsergebnisse zu Chrupallas Kleidung (Hemd, Sakko) aus, zudem warten die Ermittler auf Blutwertegutachten. Quecksilber, so der AfD-Chef, sei jedenfalls nicht nachgewiesen worden. Es werde jetzt auf "alles Mögliche" getestet, unter anderem auch Nowitschok. Mit diesem Nervengift war 2018 ein Anschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal verübt worden, 2020 einer auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Beide überlebten nur knapp. (Birgit Baumann aus Berlin, 11.10.2023)