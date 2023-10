"Wir sind besorgt über die völlige Schutzlosigkeit von Pablo González, einem europäischen Bürger, dessen Grundrechte systematisch verletzt werden", schreiben 14 Abgeordnete des Europaparlaments in einem Brief an das polnische Justizministerium.

Demonstration für die Freilassung des Journalisten Pablo González in Ferrol, Galizien im April 2023. EPA/KIKO DELGADO

Es geht um den spanischen Journalisten Pablo González. Der junge Mann aus dem Baskenland, der neben dem spanischen TV-Sender La Sexta, der Onlinezeitung Público und dem baskischen Blatt Gara auch für die Deutsche Welle und lateinamerikanische Medien als Freelancer von der Grenze Polens zur Ukraine über die Flüchtlingswelle der ersten Kriegstage berichtet hatte, soll – so die polnische Justiz – im Dienste Wladimir Putins spioniert haben. Am 28. Februar 2022, keine Woche nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine, wurde González festgenommen. Seither wurde seine Untersuchungshaft sechsmal verlängert, ohne dass eine Anklageschrift vorläge.

González leidet unter unmenschliche Haftbedingungen. Seit nunmehr 19 Monaten muss er 23 Stunden am Tag in einer Zelle verbringen, die kaum Tageslicht hat. "Ich habe Pablo in all den Monaten nur zweimal kurz besuchen können", berichtet seine Frau Ohiana Goiriena. Telefonate oder Videokonferenzen mit Frau und Kindern wurden nicht genehmigt. Selbst das Fernstudium – González sitzt an einer Doktorarbeit – wurde ihm untersagt.

Die 14 Unterzeichner des Briefes, die aus den Fraktionen der Grünen, der Linken und der Sozialdemokraten stammen, verlangen, dass "so schnell wie möglich ein Gerichtsverfahren mit allen Garantien stattfindet". Bis dahin müsse González freigelassen werden, um in Spanien auf diese eventuelle Gerichtsverhandlung zu warten.

Bis zu zehn Jahre Haft drohen

Auf den Vorwurf der Spionage stehen in Polen bis zu zehn Jahre Haft. Dass es dennoch bisher keine Anklageschrift gibt, zeugt für González' Anwälte von einem Mangel an Beweisen. Die polnische Justiz stützt sich darauf, dass González zwei Pässe mit sich führte, einen spanischen und einen russischen. Die Erklärung dafür ist einfach: González wurde 1982 in Moskau geboren und verfügt über die doppelte Staatsangehörigkeit. Seine Mutter ist die Tochter eines sogenannten Kriegskindes aus Spanien. Diese Kinder wurden einst vor dem Franco-Putsch in die Sowjetunion in Sicherheit gebracht. Als die Sowjetunion zusammenbrach, kamen viele Kriegskinder und deren Nachfahren zurück nach Spanien, so auch Pablos Mutter. Aus Sohn Pavel Rubtsov – mit dem Nachnamen des Vaters – wurde auf dem spanischen Amt Pablo – mit dem Mädchennamen der Mutter. Da González, bevor er an der polnisch-ukrainischen Grenze arbeitete, aus der Ukraine und Russland berichtet hatte, hatte er beide Pässe dabei.

"Wir können nicht ignorieren, dass es keine eindeutigen Vorwürfe gegen ihn gibt, es ist eine kafkaeske Situation", erklärt der Initiator des Protestschreiben, der spanische EU-Abgeordnete Miguel Urbán. Die 14 Unterzeichner fordern von Spanien und der EU, endlich Druck auf Polen auszuüben. (Reiner Wandler aus Madrid, 11.10.2023)