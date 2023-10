Neben Graz hat sich in den vergangenen Jahren in Niederösterreich ein neuer Weltraum-Hub entwickelt, der sogar mit einem eigenen Studiengang aufwarten kann

Pegasus, ein Cubesat, der von Studierenden der FH Wiener Neustadt entwickelt wurde, ist bereits seit 2017 im All. FH Wiener Neustadt

Dass Weltraumforschung nicht auf die großen Universitäten in Graz, Innsbruck und Wien beschränkt sein muss, zeigen die Aktivitäten in und um Wiener Neustadt. Steht bei den genannten Forschungsstandorten viel Grundlagenforschung auf dem Programm, ist der vor elf Jahren eingeführte Master-Studiengang "Aerospace Engineering" an der FH Wiener Neustadt eher praxisorientiert.

Ionenantriebe für Satelliten

Neben den beiden Nanosatelliten Pegasus und Climb entstand im Umfeld das erfolgreiche Spin-off Enpulsion, das elektrische Ionenantriebe für Satelliten baut. Angestoßen mit Finanzierungsmitteln des Austria Wirtschaftsservice (aws) und des Klimaschutzministeriums hat das Unternehmen mittlerweile über 300 Antriebe weltweit ausgeliefert und verfügt auch über ein Büro in Boston in den USA.

Ein zweites Start-up namens R-Space wurde erst vor zwei Jahren gegründet und geht auf den FH-Studiengangsleiter Carsten Scharlemann zurück. Es soll das Testen von Technologien im All über vorgefertigte Satelliten erleichtern und den gesamten Prozess beschleunigen. Die Vorbereitungen für einen Demonstrator-Flug ins All laufen. Über die Technologieförderschienen des Landes Niederösterreich, Accent und Tecnet, schaffte es das Start-up in den Inkubator der europäischen Weltraumagentur Esa Bic.

Schutz vor Strahlung

Ein weiteres Thema in Wiener Neustadt, das auch der Klimasatellit Pretty bearbeitet, ist die Belastbarkeit von Weltraumausrüstung. Denn extreme Temperaturschwankungen, die hohe Strahlenbelastung und das vorherrschende Hochvakuum sind für Flugobjekte und die darin verbaute Elektronik eine Herausforderung.

Eine Forschungsgruppe der FH Wiener Neustadt führt deshalb Experimente am Forschungszentrum MedAustron durch, das sonst vor allem an Ansätzen der Ionentherapie gegen Tumorerkrankungen und anderen Krebsbehandlungen forscht. Indem Weltraum-Equipment gezielt bestrahlt wird, wollen die Forschenden herausfinden, ob und wie elektronische Strukturen durch die induzierte Ladung verändert werden.

Für den Weltraum testen

"Da elektronische Systeme immer komplexer werden und mehrere Millionen solcher Strukturen enthalten, muss das Verhalten des gesamten Chips wie beispielsweise eines Micro-Controllers durch solche Tests untersucht werden", erklärt Projektleiter Wolfgang Treberspurg den Vorgang.

Solche Tests sind in der neuen Raumfahrt-Ära besonders wichtig, da vermehrt kommerzielle Elektronikbauteile eingesetzt werden. Diese sind zwar leistungsstark, günstig und funktionieren auf der Erde einwandfrei, im Weltraum sind sie aber oft nicht erprobt. Mit Tests, sei es am MedAustron oder mit Satellit Pretty, will man herausfinden, wie sich die Bauteile unter den extremen Bedingungen schlagen. (Martin Stepanek, 18.10.2023)