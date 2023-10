Nach überraschenden Angriffen der Terrororganisation Hamas auf Dörfer und Zivilisten im Süden Israels und nunmehr laufenden Vergeltungsschlägen der israelischen Armee erscheint die Lage im Nahen Osten so volatil wie schon lange nicht mehr. Neben bewaffneten Auseinandersetzungen tobt der Krieg auch digital mit Cyberangriffen und Fake News. Insbesondere X, vormals Twitter, wird stark kritisiert, soll die Verbreitung von Falschnachrichten doch insbesondere auf dieser Plattform besonders hoch sein.

In diese Situation hineingezogen wird einmal mehr die Militärsimulation "Arma 3". Ausschnitte aus dem Videospiel des tschechischen Studios Bohemia Interactive werden als reale Ereignisse verkauft. In einem viralen Video, das von Hamas-nahen Accounts verbreitet wird, soll etwa der Abschuss eines israelischen Helikopters mit einer Ein-Mann-Boden-Luft-Rakete (Manpads) zu sehen sein.

Entwickler warnen

Der Ausschnitt stammt freilich aus dem Spiel. Aufgrund dessen realistischer Abbildung von Waffen und Tricks wie reduzierter Videoqualität und fehlendem oder bearbeitetem Sound soll der eigentliche Ursprung verschleiert werden. In diesem Clip ist aber zumindest in den ersten Sekunden bei genauerem Hinsehen gut zu erkennen, dass es sich nicht um eine reale Aufnahme handelt. Zudem ist hier der Sound auch unbearbeitet, am Ende des Clips ist der Ausruf "hostile down!" zu hören.

Auch die Entwickler selbst warnen nun offiziell vor Fakes, die mit ihrem Spiel erstellt werden. Das Game lässt sich recht einfach mit Mods anpassen. Auf diesem Wege lassen sich auch neue Inhalte wie Waffen, Fahrzeuge und Ausrüstung verschiedener Armeen einpflegen. Das bietet nicht nur mehr Freiheit für Spieler, sondern erleichtert auch die Erstellung von Fakes für den jeweiligen Konflikt.

Die Fakes sehen teilweise so überzeugend aus, dass sie vereinzelt auch schon von größeren Medien mit realen Aufnahmen verwechselt wurden. In einem Blogbeitrag geht Bohemia auf die anhaltende Problematik ein und erinnert daran, dass auch immer wieder virtuell gestellte Aufnahmen zum Krieg in der Ukraine verbreitet werden.

Man versuche selbst dagegen vorzugehen, indem man solche Videos auf den jeweiligen Plattformen meldet, habe aber den Eindruck, dass dies sehr "ineffektiv" sei. Daher kooperiere man auch mit Medien und Factcheckern, da diese mehr Reichweite hätten, um derlei Desinformation entgegenzutreten.

Wie man Fakes leichter erkennt

Außerdem veröffentlichte man eine Art "Checkliste", die dabei helfen soll, Fakes als solche zu erkennen. Neben der schon genannten schlechten Videoqualität und fehlendem Sound gehört zu diesen Markern auch übertriebenes Kamerawackeln, eine Vorliebe der Ersteller für Nachtaufnahmen zur Verbergung fehlender Details, keine in Bewegung sichtbaren Menschen, unrealistisch aussehende Partikeleffekte oder im Bild auftauchende Elemente des Spielinterfaces.

Wer sich besser mit militärischen Dingen auskennt, sollte Szenen auch auf unpassendes Equipment, Waffen und Fahrzeuge prüfen. Außerdem bedankt man sich auch bei den "Arma"-Spielern. Denn viele engagierte Nutzer des Games seien oft zur Stelle, um darauf hinzuweisen, wenn ein virales Video, das eine Szene aus einem Krieg zeigen soll, mit "Arma" erstellt wurde. (gpi, 12.10.2023)