"Was ich in den letzten Jahren festgestellt habe: Die Insektensaison wird immer länger. Das liegt vor allem daran, dass es bis weit in den Herbst hinein warm ist. Sie werden, würde ich sagen, auch immer nerviger. Die Mücken zum Beispiel waren heuer deutlich lästiger als die Jahre davor. Und es wandern neue Arten in unsere Breiten, die auch Krankheiten übertragen können, Stichwort: Tigermücke.

"Man kennt das ja, es gibt immer eine Gelse, die einen nervt und einen um den Schlaf bringt", sagt Burak Aktas. Er hat jedenfalls ein Mittelchen gegen die Quälgeister parat. Beigestellt

Als jemand, der mit dem Thema zu tun hat, sehe ich die Welt natürlich mit anderen Augen. Aktuell sind Bettwanzen das ganz große Thema. Vor allem in Paris, wie überall zu lesen ist. Wir haben vor kurzem gemeinsam mit einem Wiener Partnerunternehmen einen Test durchgeführt und ein mit Bettwanzen befallenes Zimmer mit einem von uns entwickelten, neuen Mittel benebelt. Mit Erfolg: Nicht nur die ausgewachsenen Insekten waren danach unschädlich, sondern auch deren Eier. Die stellen nämlich eine besondere Herausforderung dar, weil sie von Natur aus gut geschützt sind. Sie sind der eigentliche Grund, warum man das Ungeziefer so schwer loswird. Das Testergebnis war jedenfalls vielversprechend, wir werden daran weiterarbeiten.

Tatsächlich habe ich auf Reisen, und ich reise viel, immer ein Fläschchen unseres Insektizids Envira dabei. Man kennt das ja, es gibt immer eine Gelse, die einen nervt und einen um den Schlaf bringt. Im Hotelzimmer sprühe ich daher gleich prophylaktisch alles ein – das Bett, rund ums Bett herum, auf die Vorhänge, auf den Teppich. Um sicherzugehen, dass ich ruhig schlafen kann …

Außerdem weiß ich ja, dass es geruchlos ist, keine Flecken hinterlässt und zu 99,9 Prozent aus Wasser besteht. Es ist für Menschen und Säugetiere komplett unbedenklich. Darauf hat mein Vater, als er vor rund 20 Jahren das Unternehmen gegründet hat, großen Wert gelegt. Damals war ein Insektizid auf Wasserbasis noch unbekannt. Er ist auf eine Formel gestoßen, wie man ein für Menschen ungiftiges Insektizid herstellen kann.

Das funktioniert grob gesprochen so: Ein Wirkstoffmolekül bindet sich an ein Wassermolekül. Kommt das Insekt damit in Berührung, wird es gelähmt und nicht im eigentlichen Wortsinn vergiftet. Aufgenommen wird der Wirkstoff über die Tracheen, mit denen die Tiere quasi atmen. Nachdem nur Insekten Tracheen haben, ist das Mittel für Menschen und Säugetiere vollkommen ungefährlich. Und kann auch problemlos drinnen verwendet werden. Darauf haben wir ein Patent.

Seit 2019 bin ich nun Geschäftsführer unseres Familienunternehmens. Der Ursprung der Firma liegt in der Türkei, an der Ägäisküste, wo unser Chemiewerk steht. Die Firmenzentrale ist in Österreich, von wo aus ich das Geschäft leite. Dahinter verbirgt sich eine klassische Einwanderergeschichte: Mein Vater ist in der Türkei in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, er war ein Hirtenjunge, wie man das so unter Anführungszeichen sagt. Er hat es geschafft, zum Studium nach Hamburg zu gehen, zog danach zurück nach Istanbul, hat im Bereich Maschinenbau gearbeitet und ließ die Familie, die er immer auch finanziell unterstützt hat, nachkommen.

Gemeinsam mit meiner Mutter, die in Deutschland aufgewachsen ist, meinem älteren Bruder und mir ist mein Vater 1995 nach Österreich ausgewandert. Vor 20 Jahren hat er die Entscheidung getroffen, eine eigene Firma aufzubauen, etwas, das er auch seinen Kindern hinterlassen kann. Die Arbeit wird uns auch in Zukunft nicht ausgehen. Ich arbeite zum Beispiel gerade gemeinsam mit unserer Chemikerin an einem Desinfektionsmittel auf Basis von Wasser und Salz, ohne Alkohol.

Das geht schon weiter weg von Insektiziden, hinein in den medizinisch-kosmetischen Bereich. Hier sind die Vorgaben naturgemäß noch deutlich strenger als bei Insektiziden. Aber auch bei Letzteren werden die Regeln in der EU schärfer. Das macht es uns als mittelständischem Familienunternehmen nicht immer leicht. Im Gegensatz zu den großen Konzernen, die hier einen, sagen wir, besseren Draht zu den politischen Entscheidern haben." (Markus Böhm, 15.10.2023)