Jeder kennt eine, die einen hat. Der Dyson Airwrap hat sich langsam, aber sicher in viele Badezimmer geschlichen. Es ist eines der teuersten Haarstyling-Tools der Welt, und doch scheint er in der breiten Masse angekommen zu sein. Wie kam es dazu? Vor allem junge Frauen werden vom Dyson geradezu verfolgt. Er ist im TV (etwa bei "Germany's Next Topmodel"), auf Social Media, auf Reklamen und im Freundeskreis – man entkommt ihm einfach nicht.

Auch ich war lange fasziniert von dem Teil. Doch eine Anschaffung habe ich mir aufgrund des Preises und meiner zwei linken Hände nie ernsthaft überlegt. Als ich das Ding in einem Geschäft ausprobiere, bin ich mehr verwirrt, als angetan. Den glättenden Effekt der "Smoothing Bürste", einer der Aufsätze des Airwraps, bemerke ich kaum.

Ungefähr gleich teuer wie so manche Monatsmiete: der Dyson Airwrap. Foto: Dyson

Ein teures Spielzeug

Das Gerät verspricht perfekte Locken oder eine glatte Mähne in kurzer Zeit. Speziell am Morgen will der Airwrap schnelle Abhilfe schaffen – vorausgesetzt, man hat sich davor mit den Aufsätzen, Kaltstufen, Luftstromgeschwindigkeiten und Temperaturreglern auseinandergesetzt. Dass Influencer von der Technologie und der Anwendung schwärmen, ist wenig verwundernd. Menschen, die hingegen tatsächlich ein halbes Vermögen für den magischen Stab gezahlt haben, sind eher zaghaft mit einer Weiterempfehlung. Die einen reden von einem Allrounder, die anderen von Kaufreue.

Meine Freundin hat den eleganten Haarstyler zu Weihnachten geschenkt bekommen. Als sie ihn einschaltet, wickelt sich eine Haarsträhne wie von Zauberhand um den runden Aufsatz. Sieht schon cool aus. Und dann? Mehrere Umwicklungen und eine halbe Dose Haarspray später sind Locken sichtbar, die sich aber kurz danach in einen Look verwandeln, der an Frisch geföhnt erinnert. Die altbewährte Rundbürste oder ein stinknormales Glätteisen wären der Aufgabe wohl auch gerecht geworden. Schon am nächsten Tag haben sich ihre "Locken" in Luft aufgelöst. Ihre glatten Haare waren wohl der Endgegner des Airwraps.

Ganz im Trend des De-Influencings formuliere ich es einfach mal so: Ein Dyson Airwrap kostet ca. 500 Euro (meine Oma würde sagen: "Das sind fast 7.000 Schilling!") und macht unter anderem Locken. Ein Lockenstab kostet um die 40 Euro und macht … ebenfalls Locken. Lassen Sie mich also die Stimme der Vernunft sein. Ein futuristischer, formschöner Stab, der zwar gesünder für die Haare ist als andere Haar-Tools und uns vielleicht etwas Zeit spart. Wollen wir das? Vielleicht. Brauchen wir das? Nein. (Anna Haubiz, 15.10.2023)