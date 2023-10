Am Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv warten Menschen auf Evakuierungsflüge aus Israel. AFP/GIL COHEN-MAGEN

Wien – Für Österreicherinnen und Österreicher in Israel heißt es weiterhin warten. Eigentlich hätte eine Transportmaschine vom Typ Hercules C-130 des Bundesheeres am Mittwoch in Richtung Naher Osten starten und österreichische Staatsbürgerinnen und -bürger aus dem Gebiet evakuieren sollen. Doch daraus wurde nichts.

Beim Start der Maschine sei es im Passagierraum zu einer Rauchentwicklung gekommen, erklärt der Sprecher des Verteidigungsministerium, Michael Bauer, im Gespräch mit dem STANDARD. Die 20-köpfige Mannschaft des Bundesheeres, die sich im Flieger befand, wurde medizinisch versorgt und auf mögliche Rauchgasvergiftungen untersucht.

Die Techniker arbeiteten mit Hochtouren an der Behebung des Problems. Man habe im Laufe des Mittwochs nach Alternativlösungen gesucht, etwa ob die Evakuierungsflüge auch mit anderen Flugzeugen möglich seien, erklärt Bauer. Das "für solche Vorkommnisse geplante Back-up mit gecharterten Zivilfliegern" werde nun aktiviert, präzisierte das Ministerium gegenüber der APA. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner betonte, dass "niemand in Stich" gelassen werde. Das Bundesheer sei seit Tagen in Israel und Zypern im Einsatz, "um für die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher zu sorgen", betont Tanner.

Flug mit Hercules nur nach Zypern

Das Bundesheer wollte die Aktion zur Evakuierung aus dem zum Kriegsgebiet gewordenen Israel am Mittwochvormittag beginnen. Ein Flugzeug des Typs C130-Hercules hätte über hundert Menschen außer Landes nach Zypern bringen sollen. Von dort hätte die Heimreise selbst angetreten werden müssen. Vorerst fünf Einsatztage waren dafür eingeplant. Aufgrund der extrem angespannten Sicherheitslage in Israel haben zahlreiche Fluglinien ihre Flüge nach Israel aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres eingestellt.

Die Nachricht, dass Evakuierungen seitens Österreichs durchgeführt werden, kam jedenfalls am Dienstag überraschend. Noch Anfang der Woche sah das Außenministerium die Notwendigkeit von Evakuierungsflügen für österreichische Staatsbürger aus Israel nicht gegeben – am Dienstag kam dann die Kehrtwende. Kritik erntete das Außenministerium nicht nur dafür, dass die reisewilligen Personen nur nach Zypern und nicht nach Österreich gebracht werden, sondern auch für den späten Zeitpunkt der Evakuierung.

Der Andrang ist jedenfalls groß. Am Dienstag sprach Tanner noch von 150 Personen, die aus Israel ausreisen wollen. Bauer sprach am Mittwoch im Gespräch mit dem STANDARD bereits von rund 300 Menschen. In der Hercules-Maschine hätten laut Bauer 60 Personen Platz. 20 Mitglieder des Bundesheeres, inklusive psychologisches Betreuungsteam, wären ebenfalls an Bord gewesen. (Max Stepan, red, 11.10.2023)