In dem Gesetzesvorschlag von Innenministerin Nancy Faeser finden sich auch Maßnahmen zur einfacheren Ausweisung von Schleppern. IMAGO

Berlin – Als Reaktion auf steigende Zahlen der irregulären Migration will die deutsche Innenministerin Nancy Faeser Rückführungen von Menschen ohne Bleiberecht in Deutschland erleichtern und beschleunigen. Das sieht ein Gesetzesentwurf vor, den die SPD-Politikerin am Mittwoch vorgelegt hat. Danach sollen etwa Straftäter, die zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wurden, leichter abgeschoben und auch die Ausweisung von Schleusern beschleunigt werden.

Die Höchstdauer für Abschiebehaft soll von derzeit zehn auf 28 Tage verlängert werden. Zudem sollen Ermittler mehr Möglichkeiten erhalten, um Menschen ohne Bleiberecht zu ermitteln.

Tauziehen in Migrationspolitik

Die Migrationsdebatte in Deutschland spitzt sich zu. Bundeskanzler Olaf Scholz gibt im Streit über die Migrationspolitik dem Druck der Länder und der Union nach. Diese fordern mehr Kontrolle bei der Zuwanderungspolitik. Am Freitagabend werde Scholz die Ministerpräsidenten von Hessen und Niedersachsen, Boris Rhein (CDU) und Stephan Weil (SPD), im Kanzleramt zu Gesprächen empfangen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch aus Regierungskreisen.

An dem Treffen werde auch Unionsfraktionschef und CDU-Vorsitzender Friedrich Merz teilnehmen, hieß es in Fraktionskreisen zudem. Laut Einladung gehe es dabei um das Thema Migration. Der am Sonntag im Amt bestätigte Rhein hält derzeit den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz, Weil ist in dieser Funktion sein Vorgänger. (Reuters, 11.10.2023)