Teilweise werden Opfer sexueller Gewalt immer noch gefragt, was sie zum Zeitpunkt der Tat anhatten. Eine Künstlerin nahm der Frage nach der Kleidung an

Die Künstlerinnen Jen Brockman und Mary Wyandt-Hiebert starteten 2014 die Ausstellung "What were you wearing?". imago/ZUMA Press

Diese Frage bekommen Opfer sexueller Gewalt immer noch zu hören – von Familienmitgliedern, Freunden, Strafverfolgungsbehörden, Anwälten. Es ist eine Frage, die suggeriert, die erlittene Tat hänge mit der Garderobe der betroffenen Person zusammen. Ein Teil der Schuld wird so dem Opfer zugeschrieben – eine Täter-Opfer-Umkehr.

Die Künstlerinnen Jen Brockman und Mary Wyandt-Hiebert waren beide Opfer von Gewalt. Ihre 2014 gestartete Ausstellung "What were you wearing?" ("Was hattest du an?") zeigt Kleidungsstücke, die anonyme Personen getragen haben, als sie einen sexuellen Übergriff erlebten. Das Ziel der Ausstellung, die 40 Outfits zeigt, ist es, die Idee zu entkräftigen, dass aufreizende Kleidung die Ursache für sexuelle Gewalt ist. Mehrere andere Künstlerinnen starteten ähnliche Ausstellungen. Dabei sieht man, Kleider können vieles ausdrücken, niemals aber eine Einwilligung zu sexuellen Handlungen. (Isadora Wallnöfer, 15.09.2023)