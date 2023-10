Finanzhilfen an die Palästinenser sollen darauf überprüft werden, ob sie indirekt der Terrororganisation Hamas zugutekommen. Die EU-Kommission will bis November einen Bericht liefern

Glaubt man Josep Borrell, dem mit der Umsetzung der gemeinsamen Außenpolitik Beauftragten der Europäischen Union, dann wird sich an der Verteilung von Hilfsgeldern aus Brüssel an die Palästinenserinnen und Palästinenser und der politischen Linie im Nahostkonflikt nichts ändern. Zumindest vorläufig.

Kinder in den zerbombten Resten ihres Hauses in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen. REUTERS/IBRAHEEM ABU MUSTAFA

Nur "einige Staaten" seien für ein sofortiges "Einfrieren" der EU-Mittel für die Bevölkerung in den besetzten Gebieten in Gaza oder im Westjordanland. Die große Mehrheit jedoch wolle die bisherige Förderpolitik fortsetzen. Es solle nur überprüft werden, ob die seit dem Jahr 2007 auch von der EU als Terrororganisation eingestufte Hamas direkt oder indirekt von europäischen Steuergeldern profitiere. Die EU-Kommission will das nach den jüngsten Mordanschlägen tausender Hamaskämpfer gegen Israel zeitnah prüfen.

Krisentreffen erreicht nichts

Bis November soll ein Bericht vorliegen und dem EU-Ministerrat als Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen vorliegen. So hat Borrell das Dienstagabend nach einem hastig einberufenen Treffen der EU-Außenminister dargestellt. Dieses fand als Videokonferenz zwischen dem Oman und Brüssel statt, weil sich der Außenbeauftragte und einige seiner Ministerkollegen bei einem routinemäßig organisierten Termin mit dem Golfkooperationsrat im Oman aufhielten.

Nicht nur diese improvisierten Umstände deuteten darauf hin, dass die Europäische Union – wie so oft bei Krieg und Weltkrisen – ein generelles Problem mit Glaubwürdigkeit und Stärke hat. Und Borrell verfolgt auch eine Agenda in eigener Sache: Er glaubt, jetzt zwischen Israel und Vertretern der Palästinenser vermitteln zu können – inklusive Hamas. Ein Abbruch der Hilfen würde die Lage nur zusätzlich verschärfen. Eine grundsätzlich palästinenserfreundliche Linie hatte der Sozialdemokrat schon als spanischer Außenminister verfolgt.

Seine Erklärungen konnten aber nicht kaschieren, dass zwischen den Mitgliedsstaaten und selbst innerhalb der EU-Institutionen tiefe Meinungsunterschiede bestehen, wie man in der Nahostpolitik mit Israel und den Palästinensern nun umgehen soll. Das grauenhafte Morden der Hamas in den Morgenstunden des vergangenen Samstags hat diese Differenzen nun grell sichtbar gemacht.

Ohne Wenn und Aber

Vor allem Deutschland, gefolgt von Schweden und Österreich, vertritt auf Ratsebene die Position, dass sich die EU ohne Wenn und Aber auf die Seite Israels zu stellen habe und dass auch die Finanzierung der Palästinenser in den besetzten Gebieten auf den Prüfstand gehörten – ausgenommen nur die humanitäre Hilfe im engeren Sinn, nicht aber Entwicklungspolitik, etwa der Bau von Schulen oder anderen Infrastrukturen.

Und auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte in einer Erklärung gleich nach Beginn der Angriffe erklärt, dass Israel jedes Recht zur Selbstverteidigung habe. Um die volle Unterstützung ihrer Behörde für den Staat zum Ausdruck zu bringen, ließ sie das Hauptgebäude der Kommission in den Farben der Flagge Israels beleuchten.

Josep Borrell hat eine ineffiziente EU-Außenpolitik zu verantworten. AFP/JORGE GUERRERO

Recht bald zeigte sich aber, dass dies keineswegs bedeutet, dass die Kommission als Gesamte einig ist. Der aus Ungarn stammende EU-Kommissar für Erweiterung und Nachbarschaftspolitik, Olivér Várhelyi, sprach sich in einer ersten Reaktion auf das Morden für ein sofortiges Einfrieren der EU-Gelder aus, wurde aber von anderen Kommissaren und Außenministern aus Spanien, Irland und Benelux umgehend zurückgepfiffen. Várhelyi ist für die Auszahlung eines großen Teils der Gelder aus Brüssel unter dem Titel "Nachbarschaftshilfe und Entwicklungsprojekte" zuständig. Da geht es um Wasserversorgung oder Energie ebenso wie um Krankenhäuser oder Demokratieprojekte in Ostjerusalem, um den Aufbau eines demokratischen Staates, auch um Jugendförderung.

In zwei Jahren – 2021 und 2022 – habe allein die EU knapp 700 Millionen Euro an die Palästinenser in den besetzten Gebieten überwiesen, so Várhelyi. Dazu kommt bilaterale Hilfe der EU-Staaten insgesamt in noch größeren Dimensionen. Die EU ist der größte Geldgeber für zivile Projekte in Nahost.

Neben Entwicklung geht der zweite große Brocken in Hilfen für die Palästinensische Autonomiebehörde, die unter anderem Gehälter für die Administration bezahlt. Nur der weit geringere Teil der EU-Hilfen fließt in rein humanitäre Hilfe, etwa Sozialhilfe für Familien. Eine große Rolle spielt hingegen die Flüchtlingshilfe, die über eine Organisation der Uno läuft.

Gelder schwer nachzuvollziehen

Über den aktuellen Stand der Hilfen gibt es nur vage Zahlen. Die Kommission gab bis Dienstag keinen Überblick über ihre Leistungen und die der Mitgliedsstaaten heraus.

Die große Frage ist, ob die Hamas direkt oder indirekt von europäischen Steuermitteln profitiert, was sowohl die Kommission wie auch der Außendienst Borrells bestreiten. Die Hilfen für Gaza und das Westjordanland seien seit Jahren immer wieder penibel überprüft worden, heißt es offiziell.

Eine erneute Revision soll nun klären, ob Gelder abgezweigt wurden. Genau werde man das wohl nie wissen, sagt eine mit dem Dossier vertraute Person in der Kommission. Die EU könne letztlich nicht nachvollziehen, ob und wie sich Leute für die Hamas engagieren, die von europäischen Hilfen profitieren.

Zumindest die humanitäre Hilfe für Palästinenserinnen und Palästinenser steht nicht infrage. Das hat Präsidentin von der Leyen am Mittwoch explizit betont. (Thomas Mayer, 11.10.2023)