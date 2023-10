Wegen vermehrter Migrationsströme hat die Slowakei am Mittwoch beschlossen, die Kontrollen an der ungarischen Grenze bis 3. November fortzusetzen

Seit dem 5. Oktober führt die Slowakei Grenzkontrollen zu Ungarn durch. REUTERS/BERNADETT SZABO

Bratislava – Die Slowakei verlängert die Kontrollen an den Grenzen zu Ungarn bis 3. November. Einen entsprechenden Beschluss nahm die geschäftsführende Regierung in Bratislava am Mittwoch bei ihrer wöchentlichen Sitzung an. Die Maßnahme soll den Zustrom von irregulären Migranten in Richtung anderer EU-Staaten eindämmen. Wegen der Migrationsströme hatte jüngst auch Österreich die Einführung von Kontrollen an der Grenze zur Slowakei beschlossen.

Ein vierjähriger syrischer Junge wartet mit seiner Mutter auf einer Polizeistation, nachdem sie bei der Grenzkontrolle an der slowakisch-ungarischen Grenze aufgegriffen worden sind. REUTERS/BERNADETT SZABO

Der Beschluss der Regierung in Bratislava datiert vom 5. Oktober und war ursprünglich bis 14. Oktober befristet gewesen, meldete die Nachrichtenagentur TASR. Er war eine Reaktion auf die Einführung von Grenzkontrollen durch die anderen EU- und Schengen-Nachbarn Österreich, Tschechien und Polen. (APA, 11.10.2023)