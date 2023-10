Eine Werbeoffensive sollte Single-Frauen auf Youtube bringen. Getty Images/iStockphoto

Die heute bekannte Videoplattform Youtube sollte einst eine Online-Datingbörse sein. Das sagte Steve Chen, einer der Gründer. Auf die 2005 geschaffene Plattform sollten User Videos laden, in denen sie beschreiben, wonach sie in einer Partnerin oder einem Partner suchen. "Tune in, Hook up", soll der Slogan der Firma dafür gewesen sein. Funktioniert hat das allerdings nicht: Niemand wollte Dating-Videos auf Youtube laden. Sogar eine Werbeoffensive auf der Anzeigenplattform Craiglist, in der Frauen 20 Dollar für ihre Videos geboten wurden, fruchtete nicht.

Jedoch luden frühe Fans andere Videos hoch – von ihren Hunden, ihrem Urlaub. "Wir sagten uns: 'Warum lassen wir nicht die Nutzer bestimmen, worum es bei Youtube geht?'", wird einer der Mitgründer, Jawed Karim, heute von "Vice" zitiert. Die Website bekam also ein neues Design, und der Datingfokus wurde fallengelassen. Und Youtube, wie wir es heute kennen, wurde geboren. (Isadora Wallnöfer, 8.9.2023)