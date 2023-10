Außerdem eine Reportage über einen von Ritterspielen inspirierten Kampfsport, eine Doku über smarte Insekten und "Am Schauplatz" über Almen in Gefahr

19.40 REPORTAGE

Re: Kämpfen wie im Mittelalter – Mit Rüstung, Schwert und Schild "Historical medieval ­battle" ist ein spektakulärer, von mittelalterlichen Ritterspielen inspirierter Kampfsport. Das Prinzip ist einfach: Die Gegner treten in voller Rüstung gegeneinander an, und wer zuerst zu Boden geht, der scheidet aus. Bis 20.15, Arte

20.15 SERIE

Nackt über Berlin (1–6/6) (D 2023, Axel Ranisch) Jannik und Tai werden an ihrer Schule "Fetti" und "Fidschi" genannt und sind Außenseiter. Als sie eines Nachts ihren sturzbetrunkenen Schuldirektor auf der Straße auflesen und in seiner eigenen Wohnung einsperren, wird aus dem Scherz eine handfeste Entführung, bei der sie den Lehrer zu einem Seelenstriptease zwingen. Arte zeigt die Serienadaption des gleichnamigen Romans von Axel Ranisch an einem Abend. Bis 0.50, Arte

Radeln euphorisiert durch die Nacht: Lorenzo Germeno (links) als Jannik und Anh Khoa Tran als Tai in der Serie "Nackt über Berlin", Arte, 20.15 Uhr. Foto: SWR / Studio.tv.film / Maor Waisburd

20.15 DOKU & DISKUSSION

Smarte Insekten – Wie winzige Gehirne Geniales leisten Wir haben Insekten lange unterschätzt: Wespen, Bienen, Hummeln oder Ohrwürmer haben winzige Gehirne, doch sie sind hochintelligent. So können sie Gesichter erkennen, perfekt navigieren und schwierige Denkaufgaben lösen. Ab 21.00 diskutiert Gert Scobel zum Thema Emergenz: Das verborgene Prinzip des Lebens. Bis 22.00, 3sat

20.15 SCI-FI-THRILLER

12 Monkeys (USA 1995, Terry Gilliam) Vor dem Hintergrund einer grassierenden Viruspandemie wird ein Sträfling (Bruce Willis) vom Jahr 2035 auf eine Zeitreise in die 1990er-Jahre geschickt, um das Originalvirus und die Urheber zu finden. Geplagt von Flashbacks lernt er so den psychisch kranken Jeffrey (Brad Bitt) kennen. Terry Gilliam (Brazil) ließ sich von Chris Markers Kurzfilmklassiker La Jetée inspirieren. Bis 22.50, ATV 2

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Almen in Gefahr Eine Reportage über die vielfältigen Bedrohungen einer Kulturlandschaft. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Eco Die Themen des ORF-Wirtschaftsmagazins:_Blutiger Angriff auf Israel: Wie sich die Terrorgruppe Hamas finanziert. / Süße Sorgen: Kann eine Zuckersteuer das Gesundheitssystem entlasten? / Teures London: Wenn Wohnen zum Luxus wird. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Der Bergsteiger Reinhold Messner, der Radrennfahrer Felix Gall, die Autorin Eva Reisinger und die Schauspielerin Andrea Eckert sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

0.05 DRAMA

Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein (D/A 2019, Rupert Henning) Verfilmung der autobiografisch geprägten Erzählung André Hellers. Die Hauptrolle – Hellers Alter Ego Paul Silberstein – spielt Valentin Hagg, Karl Markovics verkörpert dessen schwer exzentrischen Vater. Bis 2.15, ORF 2