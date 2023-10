Gute Neuigkeiten: Marcel Sabitzer und Christoph Baumgartner (re) konnten am Mittwoch mitmachen. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Es gibt endlich positive Nachrichten aus dem Lazarett der österreichischen Nationalmannschaft. Marcel Sabitzer und Christoph Baumgartner sind am Mittwoch ins Mannschaftstraining eingestiegen, geübt wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Happel-Stadion, wo am Freitag der Heuler in der EM-Quali gegen Belgien stattfindet. Die Partie ist seit Wochen ausverkauft, also sehr öffentlich (20.45 Uhr, Servus TV).

Um nicht dem Überschwang anheimzufallen, sei erwähnt, dass Michael Gregoritsch nicht mittun konnte. Er ist mit vier Treffern der erfolgreichste Schütze in der Quali, zulegen wird der Stürmer nicht, Teamchef Ralf Rangnick präferiert vollfitte Fußballer. Einen wie Tormann Alexander Schlager, er hat sich sowohl bei Red Bull Salzburg als auch in der Nationalmannschaft zur unumstrittenen Nummer eins gemausert. "Es ist schnell gegangen, ich bin happy. Aber Fußball bleibt ein Tagesgeschäft."

Alexander Schlager wird mit Bällen "gefüttert". APA/GEORG HOCHMUTH

Der 27-Jährige rechnet mit einem arbeitsintensiven Freitagabend. "Belgien hat ein unglaublich Qualität in der Offensive, wir müssen proaktiv sein." Innenverteidiger Kevin Danso, der David Alaba ersetzen soll, widerspricht nicht. "Trotz der Ausfälle können wir gewinnen, wir werden uns zusammenreißen."

In Belgien ist mittlerweile eine neue Generation herangereift, die alte, genannt "goldene", hat keinen Titel gewonnen und somit die Erwartungen nicht erfüllt. Hochkarätig besetzt ist das Team geblieben, der Ausfall von Kevin De Bruyne muss fairerweise erwähnt werden, er fehlte bereits beim 1:1 in Brüssel.

Das vielleicht größte Potenzial wird Jeremy Doku bescheinigt. Manchester City ließ sich den Flügelspieler von Stade Rennes im Sommer 60 Millionen Euro kosten. Der 21-Jährige hat auch im Starensemble von Pep Guardiola schnell Fuß gefasst.

Hoffnungsträger

Die "Rode Duivels" (Rote Teufel) verfügen über weitere junge Hoffnungsträger. Charles De Ketelaere (22) von Atalanta Bergamo könnte im offensiven Mittelfeld den verletzten Arsenal-Legionär Leandro Trossard ersetzen. Leipzigs Rekordzugang Lois Openda (38,5 Millionen Euro Ablöse an Lens) muss sich im Sturmzentrum hinter Altstar Romelu Lukaku anstellen. Dabei hat der 23-Jährige auch für seinen neuen Klub bisher mit Toren geglänzt.

Im zentralen Mittelfeld hat die Nummer fünf der Weltrangliste auch keine Sorgen, um Amadou Onana, 22-jähriger Legionär bei Everton, buhlen fast alle englischen Topklubs. Der 1,95-Meter-Mann ist für seine Größe auch mit dem Ball überdurchschnittlich stark. Einer der wenigen verbliebenen "Goldenen", die unter Neo-Teamchef Domenico Tedesco zum Stamm zählen, ist Yannick Carrasco. Er wechselte von Atlético Madrid zu Al-Shabab, um in Saudi-Arabien auszusorgen. Auch an Jan Vertonghen, mit 150 Einsätzen Rekord-Internationaler, hält Tedesco fest. Der 36-jährige Verteidiger dient Anderlecht. Wie sagt Schlager so schön? "Wir müssen proaktiv sein." (hac, 11.10.2023)