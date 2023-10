In der Wiener Ärztekammer rumort es weiterhin. APA/EVA MANHART

Der Showdown fand in der Nacht auf Mittwoch um etwa 0.30 Uhr statt. Da kam der Misstrauensantrag gegen Johannes Steinhart, den Präsidenten der Wiener Ärztekammer, in der außerordentlichen Vollversammlung der Kammer zur Abstimmung. Diese ging zwar mit 44:37 gültigen Stimmen gegen Steinhart aus. Die notwendige Zweidrittelmehrheit für eine Abwahl des Präsidenten wurde aber verfehlt. In der offiziellen Reaktion der Wiener Kammer nach der Abstimmung hieß es, dass der Misstrauensantrag gegen Steinhart "gescheitert" sei. Dennoch ergibt sich in der Wiener Kammer nun die kurios anmutende Situation, dass sich zwar eine Mehrheit der Mandatarinnen und Mandatare gegen den um sein Amt kämpfenden Präsidenten Steinhart ausgesprochen hat, dieser aber weiterhin an der Spitze der Institution steht.

"Ich bedauere das Bild, das durch die politischen Kämpfe der letzten Monate entstanden ist", sagte Steinhart. "Deshalb bin ich froh, dass die heutige außerordentliche Vollversammlung bei einigen Themen Klarheit gebracht hat. Es muss jetzt endlich wieder Sacharbeit stattfinden – von den Honorarverhandlungen über Impfservice bis hin zu den Herausforderungen in den Spitälern." Die Kritiker des Präsidenten verweisen hingegen darauf, dass das Chaos in der Wiener Kammer fortgesetzt wird. Ein Neustart mit Steinhart an der Spitze, der nun eine Mehrheit in der Vollversammlung gegen sich hat, sei nicht möglich, heißt es.

Eidesstattliche Erklärungen

Kurz vor der Abstimmung über den Misstrauensantrag ging es bei der Sitzung noch heiß her. Stefan Ferenci, Vizepräsident und erklärter Steinhart-Kritiker, hielt in einer von ihm selbst so genannten "eidesstattlichen Erklärung" fest, im Falle eines erfolgreichen Misstrauensantrags als Steinharts Nachfolger nicht zur Verfügung zu stehen. Die entsprechende E-Mail ging auch an die Wiener Kammeramtsdirektorin – und liegt dem STANDARD vor.

Zudem erklärte Finanzreferent und Präsidiumsmitglied Frédéric Tömböl seinen sofortigen Rückzug, falls Steinhart das Misstrauen ausgesprochen werde – "um einen sauberen politischen Neuanfang in der Ärztekammer für Wien auf Ebene des Präsidiums zu ermöglichen". Auch diese Erklärung wurde im Vorfeld an die Kammeramtsdirektorin übermittelt. Beide Ankündigungen wurden nicht in die Tat umgesetzt, nachdem die erforderliche Zweidrittelmehrheit gegen Steinhart nicht zustande gekommen war.

Johannes Steinhart ist Präsident der Wiener und auch der Österreichischen Ärztekammer. Er bedauert "das Bild, das durch die politischen Kämpfe der letzten Monate entstanden ist". APA/EVA MANHART

Im tobenden Machtstreit in der Wiener Kammer kam es aber schon zuvor zu einem Rücktritt eines Spitzenfunktionärs: Erik Randall Huber – Vizepräsident, Präsidiumsmitglied und ebenfalls Steinhart-Kritiker – erklärte am vergangenen Freitag seinen sofortigen Rücktritt. Randall Huber war auch Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte. "Ich übernehme mit meinem Rücktritt jetzt die Verantwortung, dass die Ärzteschaft zur Ruhe kommt", sagte er. Er forderte zudem Steinhart auf, es ihm gleichzutun.

Dass die Ärztekammer wieder in die Spur findet und angesichts der Herausforderungen im Gesundheitsbereich inhaltliche Schwerpunkte setzt, ist vorerst nicht anzunehmen. Zuvor muss Steinhart eine Koalition schmieden, um auch wieder eine tragfähige Mehrheit in den Ärztekammer-Gremien zu erlangen. Und dann hängt noch das nächste Damoklesschwert eines Neuwahlantrags über Steinhart. Über diesen hätte ebenfalls bei der Sitzung in der Nacht auf Mittwoch abgestimmt werden sollen, er wurde aber auf die nächste Vollversammlung am 12. Dezember vertagt. Auch hier ist übrigens eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Der ehemalige Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres, der im Sommer mit der Forderung nach Neuwahlen für Aufsehen sorgte, rechnete zuletzt selbst nicht damit, dass die Mehrheit auch realistisch ist.

Salzburger Ärztekammer gegen Steinhart

Das Chaos in Wien ist auch der Österreichischen Ärztekammer nicht entgangen. Immerhin steht Steinhart auch der Österreichischen Kammer als Präsident vor. Die Salzburger Kammer hat sich bereits Anfang August offen gegen Steinhart positioniert und seinen Rücktritt gefordert. Unmut regt sich auch in weiteren Bundesländern. Die Präsidenten von sieben Landesärztekammern forderten das Wiener Präsidium zuletzt offiziell lediglich auf, "zur politischen Arbeit" zurückzukehren. Im Konflikt um Steinhart wolle man "keine Parteistellung beziehen", hieß es in einem offenen Brief. (David Krutzler, 11.10.2023)