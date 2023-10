Der Oberste Gerichtshof passt seine Rechtsprechung an "gesellschaftliche Änderungen" an. IMAGO/Panthermedia

Nicht nur leibliche Eltern, sondern auch Stiefeltern können einen Anspruch auf Trauerschmerzengeld haben. Das stellte der Oberste Gerichtshof kürzlich im Fall eines Mannes klar, der seinen Stiefsohn bei einem Verkehrsunfall verloren hat (OGH 19.9.2023, 2 Ob 126/23b).

Klage gegen Unfallversursacher

Der Mann hatte die Mutter seines Stiefsohns 2011 geheiratet. Im Jahr 2021 verstarb der zu diesem Zeitpunkt 17-Jährige bei einem Verkehrsunfall. Der Mann verlangte daraufhin Trauerschmerzengeld in der Höhe von rund 20.000 Euro vom Unfallverursacher, blitzte allerdings vor dem Oberlandesgericht Graz ab.

Der Oberste Gerichtshof sah das in letzter Instanz nun anders und gab dem Mann recht. Laut dem Höchstgericht hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren die "Tendenz gezeigt, das Verhältnis zwischen Stiefeltern und Stiefkindern unter bestimmten Voraussetzungen dem Verhältnis zwischen Eltern und Kindern gleichzustellen". Das trage auch den "gesellschaftlichen Änderungen in der Zusammensetzung der sogenannten 'Kernfamilie' Rechnung".

"Herzliche Beziehung"

Im aktuellen Fall habe der Stiefvater den leiblichen Vater ersetzt. Er habe zu seinem Stiefsohn eine "herzliche und enge Beziehung" entwickelt, wohnte im selben Haushalt und kümmerte sich um schulische Belange und Probleme des Kindes. Deshalb gilt er laut dem Obersten Gerichtshof als Angehöriger, dem ein "Schockschmerzengeld" zusteht. (japf, 13.10.2023)