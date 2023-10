Die Ursachen sind noch unklar, aber von einem Tag auf den anderen kam es zu einer starken Häufung an spontanen Reboots. Die Betroffenen waren danach zum Teil nicht mehr erreichbar

Dass neue Softwareversionen auch neue Fehler einführen, ist nicht ungewöhnlich. Gerade die Entwicklung von Betriebssystemen ist eine komplexe Materie, alles so zu testen, dass es bei niemandem ein Problem gibt, ist dabei realistisch kaum möglich. Und so gibt es nach jedem größeren Update bei iOS oder Android eine Fülle von Berichten über neue Bugs. Aktuell macht dabei aber ein besonders kurioses – und unerfreuliches – Problem die Runde.

Reboot

Seit einigen Tagen scheinen iPhones mit iOS 17 vermehrt mitten in der Nacht abzustürzen und sich neu zu starten. Darüber berichtet unter anderem "9to5Mac". Viele Betroffene scheinen das nur bemerkt zu haben, weil sie den PIN-Code oder gar jenen für die SIM-Karte frisch eingeben mussten. Ein Blick auf die Akkustatistiken offenbarte anschließend allerdings, dass die Geräte zum Teil stundenlang ausgeschaltet waren.

iPhones stürzen ab. REUTERS/STEPHANE MAHE

Besonders oft dürfte dieses Phänomen in der Nacht von Montag auf Dienstag aufgetreten sein. Was es ausgelöst hat, bleibt dabei zunächst unklar. Für die Betroffenen kann das durchaus unerfreulich sei, etwa wenn sie telefonisch erreichbar sein müssen. Haben sie eine PIN bei ihrer SIM-Karte eingerichtet, geht die Mobilfunkverbindung nämlich erst wieder, nachdem sie den Code nach einem Neustart frisch eingegeben haben. Bemerkt man den Reboot nicht, ist man fürs Erste also nicht mehr erreichbar.

Häufung

Berichte über spontane Neustarts von Smartphones gibt es immer wieder, auch unter iOS 16 gab es vereinzelt solche Beschwerden. In diesem Fall ist die Häufung aber auffällig. Zumal auch unterschiedliche iPhone-Generationen betroffen zu sein scheinen. Was sie eint, ist, dass sie allesamt zu dem Zeitpunkt am Strom hingen – das dürfte freilich bei sehr vielen Smartphones über Nacht der Fall sein. (red, 11.10.2023)