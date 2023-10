Mit 41 Dollar lag der Kurs am ersten Handelstag um elf Prozent unter dem Ausgabepreis von 46 Dollar. Der Barbie-Hype zieht an der Börse offenbar nicht

Der Gesundheitsschuh-Konzern Birkenstock ist bei seinem Börsendebüt an der Wall Street auf dem falschen Fuß erwischt worden. Der erste Kurs wurde nach vier Stunden mit 41 Dollar festgestellt, elf Prozent unter dem Ausgabepreis von 46 Dollar. Dabei hatten das Traditionsunternehmen aus Linz am Rhein und seine Banker den Preis vermeintlich vorsichtig in der Mitte der Spanne festgesetzt, um eine Enttäuschung zu vermeiden. Vier Stunden zuvor hatte Vorstandschef Oliver Reichert noch gut gelaunt von der Empore in den Handelssaal der New Yorker Börse gewinkt. Umstehende schwenkten ausgelassen die ikonischen Sandalen des Traditions-Unternehmens, dessen Wurzeln auf eine 1774 gegründete Schuhmacherei im hessischen Langen-Bergheim zurückreichen.

Schlurfender Start an der New Yorker Börse für Birkenstock. REUTERS/TOBY MELVILLE

Sechs Generationen lang war das Unternehmen in Familienhand, vor zwei Jahren übernahm der US-Finanzinvestor L Catterton dann für eine Bewertung von rund 4,3 Milliarden Dollar die Mehrheit. Für ihn ist der Börsengang ein gutes Geschäft: Zum Ausgabepreis wurde Birkenstock mit 8,64 Milliarden Dollar bewertet - also dem Doppelten des Einstiegspreises. Die Papiere eingerechnet, die Manager und Mitarbeiter aus einem Beteiligungsprogramm erhalten sollen, sind es sogar 9,3 Milliarden.

Vorstandschef Reichert, der 2013 als erster nicht zur Familie gehörender Manager an die Firmenspitze rückte, hat den ehemaligen "Öko-Sandalen" ein hippes Image verpasst, etwa durch Partnerschaften mit den Luxus-Marken Dior und Manolo Blahnik. In den ersten neun Monaten (Ende Juni) des Geschäftsjahres 2022/23 schnellte der Umsatz um 21 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro, der Nettogewinn fiel aber wegen Währungseffekten um 20 Prozent auf 103,3 Millionen. Für Aufsehen sorgte kurz vor dem Börsengang, dass ausgerechnet die Model-Ikone "Barbie" in der Schlussszene des gleichnamigen Kinofilms rosa Birkenstocks trug.

Ausgezahlt hat sich der Börsengang bisher aber nur für die Altaktionäre, die Anteile verkauft haben. Dazu zählt auch Bernard Arnault, der Gründer des Luxuskonzerns LVMH und derzeit zweitreichster Mensch auf der Welt. Er hielt über ein privates Anlagevehikel vor dem Börsengang etwa 20 Prozent an Birkenstock. (Reuters, aha, 11.10.2023)