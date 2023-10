Ausreisewillige Österreicherinnen und Österreicher werden in Tel Aviv von einem "rot-weiß-roten Krisenteam" betreut. APA/BMEIA

Am Flughafen Ben-Gurion in Tel Aviv herrscht dieser Tage Hochbetrieb. Auch 300 Österreicherinnen und Österreicher haben bis Mittwochabend in Israel auf einen Evakuierungsflug gewartet. Der Versuch, sie mit der Hercules-Transportmaschine des Bundesheers auszufliegen, ist am Mittwoch bekanntlich an technischen Problemen gescheitert. Am Abend konnten dann aber doch 83 Ausreisewillige Richtung Zypern abheben, ihre Ankunft in Wien wird am Donnerstag am frühen Abend erwartet.

Das Ö1-"Morgenjournal" hat sich noch vor dem ersten Evakuierungsflug Mittwochabend unter den Österreicherinnen und Österreichern in der Abflughalle des Flughafens in Tel Aviv umgehört. Einer von ihnen ist Franz Bauer aus Österreich, der als Auslandsösterreicher langjährige Erfahrung mit Konfliktsituationen im Land hat. Er wollte ursprünglich gestern Abend mit einem Linienflug ausreisen, der allerdings gestrichen wurde. Die Situation in den letzten Tagen habe er "nicht so angenehm" erlebt, "weil es doch für einen Österreicher ungewöhnlich ist". Man merke "einfach, dass es eine andere Situation ist".

Auch Elisa aus Österreich war, nachdem sie erfahren hatte, dass sie die Möglichkeit hat auszureisen, innerhalb einer Stunde mit ihrer Familie abflugbereit. Warum wollten sie weg? "Wir wissen nicht, was noch kommt, das ist die größte Bedrohung", sagt sie dem Ö1-Morgenjournal. Außerdem wolle sie auch ihre "Kinder beschützen vor den Eindrücken und dem Stress". Im Vergleich zu früheren Konflikten sei diesmal alles anders, berichtet die Frau und spricht von einem "Schock" und der "Gewissheit, wie grausam alles ist". Nachsatz: „Ich habe leider keine positive Aussicht."

Charterflüge nach Wien

Am Donnerstagnachmittag bringt eine vom Außenministerium gecharterte Maschine der Austrian Airlines die Evakuierten von Larnaka in Zypern nach Wien, geplante Ankunftszeit ist 17:20 Uhr. Ein weiterer Evakuierungsflug aus Tel Aviv ist für Donnerstag Mittag geplant. Es handle sich dabei ebenfalls um eine vom Außenministerium gecharterte Maschine der Austrian Airlines, geplante Ankunft in Wien ist um 14:45 Uhr.

Am Flughafen in Larnaka steht ein Krisenteam bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Österreichischen Botschaft Nikosia und Angehörigen des österreichischen Bundesheers bereit, um die Österreicherinnen und Österreicher bestmöglich zu unterstützen, teilte das Außenministerium mit. Für Notunterkünfte auf Zypern sei gesorgt. Auch am Flughafen in Tel Aviv würden die ausreisewilligen Österreicherinnen und Österreicher von einem "rot-weiß-roten Krisenteam" betreut, heißt es.

Insgesamt leben mehr als 8000 Österreicherinnen und Österreicher in Israel, 300 von ihnen haben sich bei der Österreichischen Botschaft gemeldet, um Unterstützung bei der Ausreise zu erhalten. (schi, 12.10.2023)