Fasan, Hase, Hirsch – im Herbst gibt es vielerorts Wildwochen. Wo schmeckt es Ihnen am besten?

Am Ende eines Abenteuers von Asterix und Obelix versammelt sich das gallische Dorf zum festlichen Schmaus – serviert wird natürlich Wildschwein, Obelix' Leibspeise. Er isst und genießt dieses Essen eigentlich immer. Hierzulande zählen Fasan, Reh und Co ob der doch meist hohen Preise und nicht ständigen Verfügbarkeit für viele Menschen nach wie vor zu den Spezialitäten, die man sich vielleicht nur einmal in der Saison gönnt, und diese Wildsaison wird durch die gesetzlich verordneten Jagd- und Schonzeiten bestimmt.

Gehört Wildschwein zu Ihren liebsten Wildspezialitäten? IMAGO/Panthermedia

Hirschragout, Rehrücken, Wildschweinsteak, Hasenbraten – die Speisekarten vieler Restaurants und Wirtshäuser haben derzeit so einige Wildspezialitäten zu bieten. Meist mit herbstlichen Beilagen wie zum Beispiel Rotkraut, Kartoffeln, Knödeln, Äpfeln, Birnen und gebundenen Saucen. Die verschiedenen Wildtiere sind auch recht unterschiedlich im Geschmack und gehören zu den eher deftigen Speisen – genau das Richtige für die kälter werdende Jahreszeit. In Österreich wurden im vergangenen Jahr rund 88 Kilogramm Fleisch pro Kopf verzehrt, der Wildtieranteil dabei liegt allerdings nur bei knapp unter einem Kilo.

Essen Sie gerne Wild?

Und wo gibt es Ihrer Meinung nach das bestzubereitete Wildbret? Kochen, schmoren oder braten Sie auch selbst zur Wildzeit, oder gönnen Sie sich das lieber im Wirtshaus? Wo kaufen Sie Wildfleisch ein? Welches Wild ist Ihr Favorit, und auf welches können Sie ganz gut verzichten? Und was sind die besten Beilagen zu Hirsch, Hase, Fasan und Co? Berichten Sie im Forum! (wohl, 13.10.2023)