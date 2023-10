Es ist ein unleugbarer Vorteil der iPhone-Welt: Dadurch, dass es nur einen Hersteller gibt, der gleichzeitig alle noch unterstützten Geräte aktualisieren kann, verbreiten sich neue Softwaregenerationen deutlich flotter. Das hat aber noch einen zweiten Effekt: Auch Dritthersteller richten sich stärker an den iOS-Upgrades aus, als es unter Android der Fall ist, und nutzen deren neue Funktionen deutlich flotter. Das scheint sich aber langsam zu ändern, ein gutes Beispiel hierfür liefert nun einer der wichtigsten Softwarehersteller der Welt.

Ultra-HDR

Adobe Lightroom unterstützt mit einem neuen Update (Version 9.0.0) bereits das neue Ultra-HDR-Format. Dieses wurde gerade erst mit Android 14 eingeführt und kombiniert in einer Datei das eigentliche Bild mit zusätzlichen HDR-Informationen.

Eine Erklärung mit Beispielfotos zu Ultra-HDR

Interessant ist dieses Format auch deswegen, weil es sich dabei um eine Erweiterung des JPEG-Standards handelt. Entsprechende Bilder können also in bestehenden Programmen ganz normal angezeigt werden, dort, wo Ultra-HDR unterstützt wird, gibt es aber eben die bessere Darstellung mit 10-Bit-Details.

Beschränkungen

Derzeit ist das neue Lightroom-Feature noch auf wenige Geräte beschränkt. Adobe selbst spricht ausschließlich von der Pixel-7-Serie, aber auch auf dem gerade veröffentlichten Pixel 8 klappt das Ganze natürlich. Dort werden auch Fotos mit Ultra-HDR-Informationen aufgenommen, zudem bieten Google Fotos und der Browser Chrome bereits entsprechenden Support.

Die Schar der unterstützten Geräte dürfte aber bald wachsen. So ist bekannt, dass einige andere Hersteller derzeit ebenfalls vor der Veröffentlichung ihrer Android-14-Updates stehen. So dürfte es bei Samsung noch diesen Monat so weit sein, dass die ersten Modelle die neue Version erhalten. Dann sollte also auch dort Ultra-HDR unterstützt werden. (apo, 12.10.2023)