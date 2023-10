Im Bundestag sichert Olaf Scholz Israel Hilfe zu und kündigt ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland an. Bericht aus Berlin

"Am Morgen des 7. Oktober ist Israel in einem Albtraum aufgewacht. Fast jeder Israeli kennt eines der Opfer. Liebe Freundinnen und Freunde in Israel, wir trauern und bangen mit euch." So beginnt der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag im Bundestag seine Regierungserklärung zu Israel.

Es ist voll im deutschen Parlament – und still. Auf der Ehrentribüne sitzt Ron Prosor, der israelische Botschafter in Deutschland. Er war auch schon am Mittwoch anwesend, als der Bundestag mit einer Schweigeminute der Opfer des Terrors gedachte.

"Wir verdammen die Gewalt der Terroristen in aller Schärfe", fährt Scholz fort und betont: "Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen diesen barbarischen Angriff zu verteidigen."

"Deutsche Staatsräson"

Für Deutschland gebe es nur einen Platz: "Den Platz an der Seite von Israel. Die Sicherheit von Israel ist deutsche Staatsräson." Scholz erinnert auch daran, warum das so ist: "Unsere aus dem Holocaust erwachsene Verantwortung macht es uns zur immerwährenden Aufgabe, für die Existenz und die Sicherheit des Staates einzustehen."

Scholz berichtet, dass er am Sonntag mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu telefoniert habe und dabei betont habe, die Solidarität Deutschlands "erschöpft sich nicht in Worten". Das gelte unter anderem für die Versorgung von Verwundeten, "aber auch andere Unterstützung für Israel" werde man gewähren. Was genau er damit meint, bleibt offen. Konkrete Anfragen aus Israel gibt es derzeit laut der grünen Fraktionschefin Katharina Dröge nicht.

Dem Iran gibt Scholz eine indirekte Mitverantwortung für die Angriffe: "Wir haben bisher zwar keine handfesten Belege dafür, dass Iran diesen feigen Angriff der Hamas konkret und operativ unterstützt hat, aber uns allen ist klar: Ohne iranische Unterstützung über die letzten Jahre wäre die Hamas zu diesen präzedenzlosen Angriffen auf israelisches Territorium nicht fähig gewesen."

Hisbollah darf nicht eingreifen

Scholz warnt zudem Richtung Libanon: "Die Hisbollah darf nicht in die Kämpfe eingreifen. Das hätte nicht nur eine gerechtfertigte und harte israelische Reaktion zur Folge. Der Libanon geriete an den Rand des Abgrunds. Vor allen Dingen drohte dann ein verheerender Flächenbrand bis nach Nordafrika und in den Jemen."

Er selbst will alle Möglichkeiten zur Vermittlung nutzen und empfängt am Donnerstag den Emir von Katar. Mit dem ägyptischen Staatschef Abdelfattah al-Sisi wird er telefonieren, ebenso mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Scholz: "Wir tun dies in enger Abstimmung mit Israel."

Der deutsche Kanzler betont auch, dass in Deutschland kein Platz für Antisemitismus sei. Wenn es wieder zu Kundgebungen komme, wo der Terror der Hamas gefeiert werde, würden die Sicherheitsbehörden hart durchgreifen.

Betätigungsverbot für Hamas

Außerdem kündigt Scholz ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland und ein Verbot des palästinensischen Netzwerks Samidoun an. Dieses hatte am Wochenende in Berlin-Neukölln Süßigkeiten verteilt und den Terror gefeiert.

Als Scholz seine Regierungserklärung beendet, gibt es langen Applaus. Nach ihm spricht Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU). Er sagt: "Ich danke Ihnen, Herr Bundeskanzler, für diese Regierungserklärung." Merz bietet Scholz auch an, den Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland "aus der Mitte des Hauses gemeinsam" zu führen. (Birgit Baumann aus Berlin, 12.10.2023)