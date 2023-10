Wien Pro-Palästina-Demo: "Warum zeigen die Medien nicht unsere Leute, die gestorben sind?"

Unter stark erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist am Mittwochabend am Ballhausplatz der israelischen Opfer des Hamas-Terrors gedacht worden. Zeitgleich fand am Stephansplatz eine nicht genehmigte Demo mit Unterstützerinnen und Unterstützern von Palästina statt. DER STANDARD hat sich bei beiden umgehört