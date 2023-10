In den Landesärztekammern rumort es gewaltig. Dass eine Mehrheit der Wiener Mandatare ihrem Ärztekammerpräsidenten Johannes Steinhart ihr Misstrauen aussprach, dieser aber weiter im Amt bleibt, kommt bei Kollegen in anderen Bundesländern nicht gut an. Man fürchtet ein Einzementieren der Streitsituation, wie sie seit Wochen Schlagzeilen macht. Diese Konflikte würden dem Ansehen der Kammer und der Ärzteschaft schaden, hielten die Landesärztekammerchefs bereits im September in einem offenen Brief fest.

Johannes Steinhart ist Präsident der Wiener und der Österreichischen Ärztekammer. Gegen beides regt sich Widerstand. IMAGO/SEPA.Media

Eine Zweidrittelmehrheit für den Misstrauensantrag bei der außerordentlichen Vollversammlung der Wiener Kammer in der Nacht auf Mittwoch hätte Steinhart das Amt in Wien gekostet, doch diese wurde nicht erreicht. Allerdings stimmte eine Mehrheit der Anwesenden gegen Steinhart. Dieser bleibt nun also auch Präsident der Österreichischen Ärztekammer. In dieser Funktion ist er erster Ansprechpartner als Ärztevertreter bei gesundheitspolitischen Entscheidungen, doch in der jetzigen Situation werde er als solcher nicht ernstgenommen, fürchtet ein Länderkammerchef, der aber in der aktuellen Situation nicht mit Namen zitiert werden will.

Seit Wochen "gelähmt"

Klare Worte findet der Salzburger Ärztekammerpräsident Karl Forstner in einem sogenannten Leitartikel auf der Homepage seiner Kammer: Er fordert zum wiederholten Mal Steinharts Rücktritt. Es gehe hier nicht um strafrechtliche Fragen, sondern darum, die "politische Verantwortung für das Versagen" zu übernehmen. Vorkommnisse der letzten Wochen hätten ihn darin nur weiter bestärkt. Die Österreichische Ärztekammer sei seit Wochen "gelähmt".

"Wir dürfen als Ärztekammer nicht weiter so ein ungeordnetes Bild abgeben", teilt Harald Schlögel, Präsident der Niederösterreichischen Ärztekammer und erster Vize auf Bundesebene, auf STANDARD-Anfrage mit. Schlögel gibt zu bedenken, dass er "den Unmut derer verstehen" könne, "die sich darüber aufregen, dass sie Kammerbeiträge zahlen müssen".

Steinhart hatte in einer Aussendung am Mittwoch mitgeteilt, dass die außerordentliche Vollversammlung "bei einigen Themen Klarheit gebracht" habe und jetzt "endlich wieder Sacharbeit stattfinden" müsse. Dieser Aufruf scheint aber bislang nicht zu fruchten.

Unter den Länderchefs dürfte allerdings die Befürchtung bestehen, dass die Länderkammern, deren jeweiliges Stimmengewicht nach Ärztezahl bemessen ist, auch in der Österreichischen Ärztekammer nur mit einfacher Mehrheit für einen Misstrauensantrag stimmen würden. Alleine Wiens Gewicht macht ein Viertel der Stimmen aus.

Appell, weiter auf Kammer zu hören

Harald Mayer, zweiter Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer, sagte am Donnerstag auch in Richtung Länderkammern am Rande einer Pressekonferenz, man solle die Streitigkeiten nur intern austragen. Und die Politik solle weiters auf die Ärztekammer hören, immerhin verfüge diese über die notwendige Expertise.

Eigentliches Thema der Pressekonferenz mit Mayer sowie Steinharts Wiener Vizepräsident Stefan Ferenci Donnerstagfrüh war die Ärzteausbildung in den Spitälern. Eine Evaluierungsstudie hat ergeben, dass es zu wenig Zeit für die Lehre und das Lernen neben den anderen ärztlichen Tätigkeiten gebe. Die Vereinbarkeit von Ausbildung und Privatleben wurde gerade einmal mit "genügend" bewertet.

Ermittlungen um Equip4Ordi

Hintergrund für die Gräben in der Wiener Ärztekammer, die zu mehreren Rücktrittsforderungen an Steinhart geführt haben, ist die Affäre rund um die eingestellte Ärzte-Einkaufsplattform Equip4Ordi, eine Tochterfirma der Kurie der niedergelassenen Ärzte der Ärztekammer Wien.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt in der Causa wegen des Verdachts der Untreue, Begünstigung und des schweren Betrugs. Zwei Ex-Geschäftsführer, ein Kammer-Mitarbeiter und auch Steinhart werden als Beschuldigte geführt. Er wies die Vorwürfe des Verdachts der Beteiligung an Untreue stets zurück. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. (Gudrun Springer, 12.10.2023)