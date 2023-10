Eine kostenlose Demo von "Forgive me Father 2" ist auf Steam erhältlich, im Early Access erscheint das albtraumhafte Pixel-Abenteuer am 19. Oktober

Die Grafik von "Forgive me Father 2" ist Geschmackssache, die Inhalte sind es ebenso. Fulqrum Publishing/Byte Barrel

Gerade einmal etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass der pixelige, von H. P. Lovecraft inspirierte First-Person-Shooter "Forgive me Father" in einer Rezension des STANDARD für seinen außergewöhnlichen Stil, seinen Heavy-Metal-Soundtrack und seinen knackigen Schwierigkeitsgrad gelobt wurde. Das Game fällt in eine Rubrik, die von der Generation Z gerne als "Boomer Shooter" bezeichnet wird: Gemeint sind aktuelle Spiele, die den Stil von 1990er-Shootern wie "Doom" und "Wolfenstein" nachahmen. Nun legen das tschechische Fulqrum Publishing und der polnische Entwickler Byte Barrel eins drauf und präsentieren neues Gameplay-Material für eine Fortsetzung.

Im Early Access für PC soll "Forgive me Father 2" bereits am 19. Oktober erscheinen, es wird auf Steam, GOG und im Epic Games Store erhältlich sein. In einer auf Steam erhältlichen kostenlosen Demo können bereits jetzt die ersten beiden Level gespielt werden. Auf der Steam-Seite des Spiels können außerdem erste Trailer, Screenshots sowie Gameplay-Übertragungen betrachtet werden.

Forgive Me Father 2 - Official Release Date Trailer

IGN

Dem Publisher zufolge wird "Forgive me Father 2" eine noch düsterere Story als der Vorgänger haben. Insgesamt wird es zehn Level geben, von denen jedes einen Albtraum repräsentiert, der von den "Großen Alten" erschaffen wurde – ein Terminus, der wohl auch Fans der ebenfalls von Lovecraft inspirierten "Hexer"-Romanen von Wolfgang Hohlbein hellhörig machen dürfte.

"Die Schrecken verzerren die Erinnerungen des Protagonisten und transportieren ihn in einen intensiven Kampf ums Überleben, in dem er herausfinden muss, wo der Albtraum endet und die Realität beginnt", heißt es vom Publisher. Unterstützt wird man dabei von einem zehnteiligen Waffenarsenal, das von einem simplen Messer bis zu einem pflanzenfressenden Granatwerfer reicht.

Vier Schwierigkeitslevel sollen es außerdem ermöglichen, dass auch zartbesaitete Menschen in der Story vorankommen. Aber das glauben wir erst, wenn wir es sehen. (stm, 13.10.2023)