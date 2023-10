Das Landeskriminalamt Wien ermittelt. Getty Images/iStockphoto

Wien – Eine 92 Jahre alte Frau ist am frühen Mittwochabend in ihrem Zimmer in einem Seniorenwohnheim in Wien-Wieden überfallen worden. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, drang ein Unbekannter gegen 18 Uhr in die Wohneinheit der betagten Frau ein, ging auf das Opfer los und fixierte die Seniorin am Bett. Dann durchwühlte er das Zimmer und riss am Ende der Frau Schmuckstücke vom Körper, um damit zu flüchten.

Eine Pflegerin fand die verletzte 92-Jährige und alarmierte die Rettung sowie die Polizei. Die Seniorin wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Vom Täter fehlt vorerst jede Spur. Das Landeskriminalamt Wien, Gruppe Götzmann, hat die Ermittlungen übernommen und steht auch im Austausch mit dem Betreiber des Seniorenwohnheimes. (APA, 12.10.2023)