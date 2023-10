Zwischen dem Zahmen und dem Wilden Kaiser in Tirol leben 35 Menschen. Eine Straße gibt es erst seit wenigen Jahren

Das Kaisertal ist die pure Idylle. Anna Aicher

Schon wegen des Tunnels mussten die Ebbser mit den Kufsteinern streiten. Die kleine Gemeinde Ebbs wollte das Kaisertal dringend ans Straßennetz anschließen, der Berg war im Weg. Die große Stadt Kufstein war dagegen, gemeinsam mit Naturschützern und dem Alpenverein. Am Schluss haben sich die Tunnelfreunde durchgesetzt. 2008 fuhr das erste Auto durch den brandneuen Annatunnel in das Tiroler Tal. Ein Tunnel für 35 Kaisertalerinnen und Kaisertaler. Heute, sagt der Ebbser Bürgermeister Josef Ritzer, würde niemand mehr ohne das Loch im Berg leben wollen.

Das Kaisertal gehört politisch zur Gemeinde Ebbs, doch kapitalistisch gehört es Kufstein. Tirols zweitgrößte Stadt ist der größte Grundeigentümer in der Ortschaft Kaisertal. Da sind Streitereien um das Tal zwischen dem Wilden und dem Zahmen Kaiser aufgelegt. Zuerst wegen des Tunnels.

Und jetzt wegen eines alten Bauernhauses, das Kufstein gehört – und das der dortige Bürgermeister abreißen will. Sein Ebbser Amtskollege ist strikt dagegen. Nun treffen sich die beiden deswegen sogar vor Gericht.

Exklusiver Tunnel

Aber zuerst die Geschichte mit dem Tunnel. Denn über eine lange Kette an Ereignissen hat auch dieser mit dem alten Hof zu tun.

Für seine 35 Bewohnerinnen und Bewohner wurde es mit einem Tunnel erschlossen. Anna Aicher

Bürgermeister Ritzer lenkt seinen SUV durch den rund 800 Meter langen Tunnel. Den Schranken hat er dafür mit einem Chip geöffnet, jede Fahrt wird registriert: Durch den Tunnel darf aus Naturschutzgründen nur, wer eine Sondergenehmigung hat. Das betrifft Bewohnerinnen, Mitarbeiter der Höfe, Förster, Einsatzkräfte, Lieferantinnen und den Bürgermeister. Aber nur auf dienstlichen Fahrten. Will Ritzer privat ins Kaisertal, muss auch er die 298 Stufen erklimmen, über die früher alle ins Tal gelangten. Doch weil er heute den STANDARD auf dem Beifahrersitz sitzen hat, geht es durch den Tunnel.

"Es war der 13. November 2004, ungefähr um zwei Uhr in der Früh, da hat es den Handschlag gegeben mit dem Bürgermeister der Stadt Kufstein", erzählt Ritzer. Die große Nachbarstadt musste dem neun Millionen Euro teuren Tunnel zustimmen, ihr gehört der Grund über der Röhre. Und sie hatte sich jahrelang gewehrt.

"Das Tal war am Aussterben, die Einwohnerzahl wurde Jahr für Jahr kleiner", sagt Ritzer. Keine Ärztin hat im Kaisertal Hausbesuche gemacht, Einkäufe waren eine organisatorische Herausforderung, der Schulweg für Kinder unzumutbar. Junge Menschen im Tal hatten Schwierigkeiten mit der Liebe, weil ihre Freundinnen und Freunde nicht im Kaisertal leben wollten. "Einsamkeit liegt in der dünnen Bergluft", beschrieb die New York Times die Stimmung, kurz bevor der Tunnel gebaut wurde.

Haarsträubende Ideen

Nicht ohne Grund wurde die Erschließung des Tales mehr als 100 Jahre lang diskutiert: Schon in der Monarchie wurde eine Eisenbahnstrecke geplant, die nie gebaut wurde. Irgendwann gab es zumindest eine kleine Seilbahn für das Nötigste.

Gut erreichbar war das Kaisertal dennoch nicht, diskutiert wurde darüber immer. Schrägaufzüge, ein Talweg entlang des kleinen Baches, sogar eine Brücke war kurz im Gespräch. "Es gab sehr viele Ideen, die zum Teil an den Haaren herbeigezogen waren", sagt Ritzer.

2004 wählten ihn die Ebbserinnen und Ebbser zum Chef ihrer Gemeinde und damit auch des Kaisertals. Mit "beharrlichen Gesprächen" sei es ihm dann gelungen, die Kufsteiner an Bord zu bekommen. "Heute will keiner mehr zurück."

Man kann das Gleiche sagen, wenn man nach der Fahrt durch den schmalen Tunnel im Tal steht: Die grünen Wiesen, die hübschen alten Höfe, der Wilde Kaiser im Hintergrund, diese schlichte Idylle – das ist kaum zu beschreiben, ohne kitschig zu werden.

Das Kaisertal ist wirklich sehr, sehr schön. Das muss aber nicht so bleiben.

Naturschützerinnen geht es um die Ursprünglichkeit des Tales. Anna Aicher

So wie sich Naturschützerinnen und Naturschützer ein paar Jahrzehnte lang wegen des Tunnelbaus um die Ursprünglichkeit des Kaisertals gesorgt hatten, so sorgt sich nun Bürgermeister Ritzer um das "Ensemble", wie er es nennt: Diese einzigartige Kombination aus natürlicher Landschaft und den alten Höfen. Die mehrstöckigen Massivholzhäuser mit den hübsch geschmückten Balkonen sind teils mehrere Hundert Jahre alt. Und es gibt lediglich fünf der historischen Bauten. Bald könnten es nur noch vier sein.

"Ein bissl Probleme"

Denn dem fünften Haus droht der Abriss. Es geht um das Gut Hofing, Ritzer nennt es den "Hofinger Hof". Das 200 Jahre alte Gebäude steht auf einem 1400 Quadratmeter großen Grundstück – und beides gehört, wie so vieles im Kaisertal, der Stadt Kufstein. Und die will es schleifen. Der Hof steht nun schon einige Jahre leer, zuvor hatte ihn ein Jäger als Dienstwohnung genutzt. Das größte Problem ist aber das, was unter dem Haus liegt.

Bürgermeister Josef Ritzer kämpft um den Erhalt eines der letzten historischen Höfe. Anna Aicher

"Es gibt ein bissl Probleme mit dem Hang", sagt Ritzer, und vielleicht redet er das Problem damit ein klein wenig klein. Denn: Der Hang, auf dem der Hofinger Hof steht, rutscht. Die Erde bewegt sich in Richtung Tal. Wenn man hinter das alte Haus schaut, sieht man die Schäden: Die Stämme, die vor vielen Jahrzehnten zur Hangsicherung im Boden verankert wurden, ragen aus dem Geröll. Schilder mit der Aufschrift "Rutschgelände – Lebensgefahr!" warnen Wandernde vor dem fliehenden Boden, das Haus selbst ist gesperrt.

Ritzer findet, Kufstein müsste sich um den Hang und das Haus kümmern. Den Hang stabilisieren, das Haus sichern. Natürlich sei das teuer. Aber "ein Besitz verpflichtet auch", richtet der Ebbser Bürgermeister seiner reichen Nachbarstadt aus. Den Hof abzureißen "widerspricht genau dem, was der Gedanke bei der Erschließung des Tales war: Wir wollen das Kaisertal erhalten, wir wollen es schützen." Man könne doch noch so viel aus dem alten Hof machen, ihn im Sinne der Allgemeinheit nutzen und erhalten.

Vor einigen Wochen hat Kufstein bei Ritzer einen Abbruchbescheid beantragt. Normalerweise stellen Bürgermeister solche Bescheide nach langen Streitereien aus, wenn sich Hauseigentümer nicht an Regeln halten. Ritzer sagt: Das war das erste Mal in seiner 19-jährigen Amtszeit, dass er einen Abbruchbescheid verweigert hat.

Sanierung zu teuer

Ihren jüngsten Streit tragen Ebbs und Kufstein nun vor Gericht aus, denn die Stadt hat Beschwerde gegen die Entscheidung der Gemeinde eingelegt. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die von uns eingeholten Gutachten mit einer eindeutigen Stellungnahme nicht dazu reichen sollten, den Abriss zu begründen", sagt Kufsteins Bürgermeister Martin Krumschnabel zum STANDARD.

Die Stadt ist deutlich: Laut Einschätzung mehrerer Geologen sei der Hang rutschgefährdet. Und er "lässt sich wesentlich einfacher stabilisieren, wenn er frei von Gebäuden ist", heißt es in einer Stellungnahme. Eine Sanierung des Hanges mitsamt dem alten Haus sei schlicht "zu kostspielig". Und niemand könne garantieren, dass nicht in ein paar Jahren die nächste Reparatur anstehen würde.

Der 200 Jahre alte "Hofinger Hof" hat ein Problem mit dem Hang. Anna Aicher

Aber dann gibt es auch noch die potenziell unappetitliche Sache mit dem Abwasser. Hier kommt der Tunnel wieder ins Spiel: Eine der Bedingungen für das Kufsteiner "Ja" zum Tunnel war die Kanalisation: Das Abwasser der 35 Kaisertalerinnen und Kaisertaler sollte in geordneten Bahnen das Tal verlassen.

Warum das den Kufsteinern so wichtig war? Weil die Stadt ihr Trinkwasser vom tiefsten Punkt des Tales bezieht. Heute wird deshalb alles, was in Kaisertaler Abflüssen landet, mit einer unterirdischen Pumpe aus dem Tal befördert.

Doch diese Pumpe liegt nicht irgendwo – sondern genau in jenem Hang, der sich gerade zu verabschieden droht. "Das muss jedenfalls gesichert werden, sonst hat man das Abwasser in der Quelle unten – und dann hat man wirklich ein Riesenproblem", sagt Ritzer.

Abwasser im Trinkwasser wäre ein "Riesenproblem", klar – aber für wen? Die Stadt Kufstein lässt mitteilen, dass die Sicherung des Kanalsystems Sache der Betreiberin sei. Also Sache der Gemeinde Ebbs.

Deren Bürgermeister Josef Ritzer will nun das Land einspannen. Er hofft, dass Tirol das Tal mitsamt den fünf Höfen als schützenswert erkennt – und so den Abbruch des Hofes verhindert.

Das Tal wächst

Der Bürgermeister steht vor dem Hofinger Hof und wird vom Beamten zum Bürger. "Ein alter Hof mit so viel Herz und Blut und Geist und Charme, den sollten wir einfach erhalten." Das sei etwas, das ihn "emotional bewegt".

Auf den Bänken ist noch Platz für Neuankömmlinge. Anna Aicher

Ritzer weiß, dass sich Streitereien mit Herzblut oft auszahlen: Mit dem Tunnel wollte er das Kaisertal als Wohnort sichern. Das ist gelungen, denn heute wächst das Tal sogar: Im Sommer meldete die 36. Bewohnerin ihren Hauptwohnsitz an. (Sebastian Fellner, 20. 10. 2023)