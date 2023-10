Die "WL23 Liquid Kollektion" der Wiener Linien setzt auf Streetwear – und einen Onesie. Wiener Linien

Das muss man ihnen lassen: Die Wiener Linien lassen sich in Sachen Merchandise alljährlich etwas Neues einfallen. Im vergangenen Herbst setzte der Verkehrsbetrieb auf College-Mode, heuer auf "verrückte, verdrehte, moderne" Streetwear. Großteils besteht die Kollektion aus soliden Basics aus Biobaumwolle, entworfen wurde sie von dem Unternehmen "dasMerch" und fair produziert in Portugal. Das Endergebnis: ein Langarmshirt, ein Sweater, ein T-Shirt und ein bauchfreies Langarmshirt. Am auffälligsten ist der "Wiener Linien"-Schriftzug: Sehen wir da etwa einen psychedelischen Rückgriff auf die Neunziger? Dann wäre da außerdem ein von der Kapuze bis zum Hosensaum bedruckter Einteiler, auch "Onesie" genannt.

Der Strampelanzug der Wiener Linien ist natürlich nicht nur was für in der U-Bahn tanzende Tiktok-"Tube Girls", sondern auch für alle anderen, die sich an den Einteiler in Schwarz-Weiß-Grün rantrauen. Die Kollektion ist limitiert und wird wie in den Jahren zuvor im Shop des Verkehrsmuseums Remise und im Onlineshop des Unternehmens angeboten. (red, 12.10.2023)