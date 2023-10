Österreich trifft in der EM-Quali auf Belgien. Die Personalnot ist groß, der Druck überschaubar. Ein Fußballfest ist möglich, Ralf Rangnick will alles

Ralf Rangnick hat einiges zu überlegen. APA/ROBERT JAEGER

Wien - Was Teamchef Ralf Rangnick von einer Zitrone unterscheidet? Er lässt sich nicht auspressen. Am frühen Donnerstagnachmittag fand im Happel-Stadion die Abschlusspressekonferenz vor dem Heuler am Freitag (20.45 Uhr, live auf Servus TV und im STANDARD-Ticker) gegen Belgien statt. Die war durchaus unterhaltsam, diente aber in erste Linie dazu, Fragen nicht zu beantworten. Die österreichische Fußballnationalmannschaft befindet sich bekanntlich in akuter Personalnot, die Ausfälle von David Alaba, Marko Arnautovic und Stefan Posch (die Liste ist unvollständig) beschäftigen die Nation mehr als Rangnick. Der 65-Jährige hat sich mangels Alternative mit der Situation längst abgefunden. Immerhin wurde klargestellt, dass Stürmer Michael Gregoritsch auch nicht mittun kann, das war freilich keine Sensation. Möglicherweise kann er am Montag in Baku gegen Aserbaidschan einen Beitrag leisten.

Es ist Usus und Vorschrift, dass der Teamchef einen Schlüsselspieler zu diesem obligatorischen Termin mitnimmt, diesmal war es Christoph Baumgartner. Der ÖFB schickt in der Regel den Kapitän, vermutlich wollte man die Belgier ein bisserl austricksen. Die Hierarchie schaut so aus: Alaba vor Arnautovic, Marcel Sabitzer und Konrad Laimer. Wäre Laimer, die vierte Wahl, da gesessen, hätte man interpretieren können, dass auch Sabitzer ausfällt. Aber der, dies zu Beruhigung, hat das Abschlusstraining mitgemacht, ist prinzipiell einsatzfähig.

Improvisation

Rangnick muss improvisieren. Im Normalfall werden Spieler auf ihren bestmöglichen (angestammten) Positionen eingesetzt. Innenverteidiger Philipp Lienhart taugt etwa nicht zum Mittelstürmer, von Goalie Alexander Schlager ganz zu schweigen. Im Aufgebot gibt es keinen Rechtsverteidiger, Laimer hat die Rolle zuletzt bei Bayern München eingenommen, er wäre eine Möglichkeit, obwohl sich seine Karriere im Mittelfeld abspielt. Rangnick sagte dazu nichts. Recht kompliziert wird es auch im Angriff. Der einzige Mittelstürmer ist Sasa Kalajdzic, allerdings war er nach seinem zweiten Kreuzbandriss für Wolverhampton erst wenige Minuten im Einsatz, 90 gegen Belgien gehen sich überhaupt nicht aus. Vielleicht agiert Baumgartner ganz vorne. "Ich bin höchstens eine neuneinhalb." Rangnick beendete die Personaldiskussionen. Zumal er seinem Kollegen Domenico Tedesco sicher nichts verraten wollte, der deutsche Teamchef der Belgier möge sich den Kopf nur zerbrechen: "Es kann sein, dass Sie morgen den Spielberichtsbogen in der Hand haben und immer noch fragen, wer spielt jetzt wo."

Es ist ein Endspiel um Platz eins in der Gruppe F. Dass sich beide Mannschaften für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland qualifizieren, darf in einer Demokratie zwar bezweifelt werden, ist aber eher auszuschließen. Insofern ist der Druck überschaubar, Belgien und Österreich halten nach fünf von acht Runden bei je 13 Zählern (vier Siege, ein Remis). Allerdings sagte Rangnick: "Es ist wichtig, Gruppenerster zu werden, dann bist du bei der EM höher gesetzt. Wir wollen alles versuchen, um Belgienzu schlagen. Dazu bedarf es einer Topleistung der gesamten Mannschaft. Wir wissen, dass das noch einmal eine richtige Challenge wird."

Zuversicht und Unterstützung

Leipzig-Legionär Baumgartner ist zuversichtlich, beim 1:1 in Brüssel habe man gezeigt, mit dem Weltranglistenfünften mithalten zu können. Der 24-Jährige setzt auch auf den Heimvorteil im ausverkauften Happel-Stadion. "Wir genießen die Unterstützung vom ganzen Land. Es wird eine Mega-Atmosphäre, wir sind verantwortlich, die Begeisterung zu entzünden. Trotz der Ausfälle besitzen wir genügend Qualität, wir sind ein Superkollektiv."

Alaba, Arnautovic und Posch werden im Stadion sein, die Kollegen in der Kabine aufsuchen, ihnen Mut machen, sie motivieren. Baumgartner freut sich darauf, er vermisst das Trio. "Es macht ein bisschen einen Unterschied, wenn Marko nicht da ist. Mit ihm ist es schon ein bisschen lauter und witziger, auch mit David. Aber es rennt immer noch der Schmäh."

Generell sei die Stimmung im Nationalteam hervorragend. "Erfolg macht natürlich alles einfacher. Jeder ist stolz, dabei zu sein. Wir verstehen uns, machen viel gemeinsam, nach dem Essen rennt nicht jeder gleich aufs Zimmer."

Schmähstad

Es soll als ein lustiger, erfolgreicher Abend werden. Mathematisch betrachtet benötigt Österreich nur zwei Punkte aus drei Partien, es dürften aber auch null reichen. Im Idealfall wären die Belgier so gegen 22.35 Uhr schmähstad. In Wien zu feiern wäre aufregender als am Montag in Baku oder gar am 16. November in Tallinn. Allerdings wird Belgien aufgrund der Klasse verdächtigt, humorbefreit zu sein. (Christian Hackl, 12.10.2023)

EM-Qualifikation, Gruppe F, 7. Runde: Österreich - Belgien (Ernst-Happel-Stadion, 20.45 Uhr/live ServusTV, SR Gil Manzano/ESP)

Österreich: A. Schlager (Red Bull Salzburg/10 Länderspiele) - Laimer (Bayern München/28/2 Tore), Danso (RC Lens/14/0), Lienhart (SC Freiburg/15/0), Wöber (Borussia Mönchengladbach/17/0) - X. Schlager (RB Leipzig/37/3), Seiwald (RB Leipzig/16/0) - Wimmer (VfL Wolfsburg/6/0), Sabitzer (Borussia Dortmund/73/14), Kainz (1. FC Köln/25/1) - Baumgartner (RB Leipzig/29/10)

Ersatz: Hedl (Rapid/1), Pentz (Bröndby/4) - Baidoo (Red Bull Salzburg/0), Daniliuc (Salernitana/1/0), Grillitsch (TSG Hoffenheim/36/1), D. Ljubicic (1. FC Köln/9/1), Prass (Sturm Graz/1/0), Schmid (Werder Bremen/4/0), Seidl (Rapid/1/0), Grüll (SK Rapid/4/0), Cham (Clermont Foot/1/0), Sarkaria (Sturm Graz/0), Kalajdzic (Wolverhampton/14/4), Adamu (SC Freiburg/6/0)

Es fehlen: Alaba (Adduktorenverletzung), Arnautovic (Oberschenkelverletzung), Gregoritsch (Wadenprobleme), Posch (Oberschenkelverletzung), Mwene (Kniereizung), Onisiwo (Hüftbeuger), Trauner (Knieprobleme)

Belgien: Casteels (Vfl Wolfsburg/7) - Castagne (Fulham/35/2), Faes (Leicester City/7/0), Vertonghen (RSC Anderlecht/150/10), Theate (Stade Rennes/10/0) - Mangala (Nottingham Forest/8/0), Onana (Everton/8/0) - Doku (Manchester City/16/2), De Ketelaere (Atalanta Bergamo/13/2), Carrasco (Al-Shabab/68/10) - Lukaku (AS Roma/110/77)

Ersatz: Sels (RC Straßburg/3), Bodart (Standard Lüttich/0), Kaminski (Luton Town/0) - Debast (RSC Anderlecht/4/0), Vanheusden (Standard Lüttich/1/0), M. Keita (Royal Antwerpen/0), Tielemans (Aston Villa/61/5), Vermeeren (Royal Antwerpen/0), Deman (Werder Bremen/1/0), Lukebakio (FC Sevilla/10/0), Bakayoko (PSV Eindhoven/5/1), Openda (RB Leipzig/11/2), Batshuayi (Fenerbahce Istanbul/52/27)

Fraglich: Casteels (leicht erkrankt), Bodart (angeschlagen)

Es fehlen: Courtois (Kreuzbandriss), Meunier (Muskelverletzung), Lavia (Knöchelverletzung), De Bruyne (Muskelriss), Trossard (Oberschenkelverletzung), Al-Dakhil (verletzt)

Parallelspiel am Freitag: Estland - Aserbaidschan (Tallinn, 18.00 Uhr MESZ)

Modus: Top 2 jeder Gruppe für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert, Play-off um drei weitere Tickets über Nations-League-Platzierung aus dem Vorjahr