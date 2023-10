Teamchef Ralf Rangnick muss auf neue Kräfte setzen. APA/ROBERT JAEGER

Wien - Das österreichische Fußball-Nationalteam muss am Freitag (20.45 Uhr/live ServusTV) im EM-Qualifikationsspiel in Wien gegen Belgien ohne Michael Gregoritsch auskommen. Teamchef Ralf Rangnick bestätigte den Ausfall am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Österreichs mit vier Toren bester Schütze der laufenden Quali hatte davor auch das Abschlusstraining nicht absolvieren können. Der Freiburg-Stürmer hat wegen Wadenproblemen die gesamte Woche nicht mit der Mannschaft trainiert.

"Michael Gregoritsch steht nicht zur Verfügung", sagte Rangnick. "Wir müssen sehen, ob er für Montag ein Thema ist, eventuell im Kader zu stehen." Dann gastieren die Österreicher in Aserbaidschan.

Mit Rekordnationalspieler Marko Arnautovic und Karim Onisiwo fehlen im Angriff weitere Optionen, Rangnick wird daher gegen die Belgier im Sturmzentrum improvisieren müssen. Christoph Baumgartner wird laut Rangnick definitiv beginnen. Auf welcher Position, ließ der Teamchef allerdings offen. Der Offensiv-Allrounder von RB Leipzig könnte auch ganz nach vorne rücken. Dort schloss Rangnick allerdings auch einen Einsatz des lange verletzten England-Legionärs Sasa Kalajdzic nicht mehr gänzlich aus. (APA; 12.10.2023)

EM-Qualifikation, Gruppe F, 7. Runde: Österreich - Belgien (Ernst-Happel-Stadion, 20.45 Uhr/live ServusTV, SR Gil Manzano/ESP)

Österreich: A. Schlager (Red Bull Salzburg/10 Länderspiele) - Laimer (Bayern München/28/2 Tore), Danso (RC Lens/14/0), Lienhart (SC Freiburg/15/0), Wöber (Borussia Mönchengladbach/17/0) - X. Schlager (RB Leipzig/37/3), Seiwald (RB Leipzig/16/0) - Wimmer (VfL Wolfsburg/6/0), Sabitzer (Borussia Dortmund/73/14), Kainz (1. FC Köln/25/1) - Baumgartner (RB Leipzig/29/10)

Ersatz: Hedl (Rapid/1), Pentz (Bröndby/4) - Baidoo (Red Bull Salzburg/0), Daniliuc (Salernitana/1/0), Grillitsch (TSG Hoffenheim/36/1), D. Ljubicic (1. FC Köln/9/1), Prass (Sturm Graz/1/0), Schmid (Werder Bremen/4/0), Seidl (Rapid/1/0), Grüll (SK Rapid/4/0), Cham (Clermont Foot/1/0), Sarkaria (Sturm Graz/0), Kalajdzic (Wolverhampton/14/4), Adamu (SC Freiburg/6/0)

Es fehlen: Alaba (Adduktorenverletzung), Arnautovic (Oberschenkelverletzung), Gregoritsch (Wadenprobleme), Posch (Oberschenkelverletzung), Mwene (Kniereizung), Onisiwo (Hüftbeuger), Trauner (Knieprobleme)

Belgien: Casteels (Vfl Wolfsburg/7) - Castagne (Fulham/35/2), Faes (Leicester City/7/0), Vertonghen (RSC Anderlecht/150/10), Theate (Stade Rennes/10/0) - Mangala (Nottingham Forest/8/0), Onana (Everton/8/0) - Doku (Manchester City/16/2), De Ketelaere (Atalanta Bergamo/13/2), Carrasco (Al-Shabab/68/10) - Lukaku (AS Roma/110/77)

Ersatz: Sels (RC Straßburg/3), Bodart (Standard Lüttich/0), Kaminski (Luton Town/0) - Debast (RSC Anderlecht/4/0), Vanheusden (Standard Lüttich/1/0), M. Keita (Royal Antwerpen/0), Tielemans (Aston Villa/61/5), Vermeeren (Royal Antwerpen/0), Deman (Werder Bremen/1/0), Lukebakio (FC Sevilla/10/0), Bakayoko (PSV Eindhoven/5/1), Openda (RB Leipzig/11/2), Batshuayi (Fenerbahce Istanbul/52/27)

Fraglich: Casteels (leicht erkrankt), Bodart (angeschlagen)

Es fehlen: Courtois (Kreuzbandriss), Meunier (Muskelverletzung), Lavia (Knöchelverletzung), De Bruyne (Muskelriss), Trossard (Oberschenkelverletzung), Al-Dakhil (verletzt)

Parallelspiel am Freitag: Estland - Aserbaidschan (Tallinn, 18.00 Uhr MESZ)

Modus: Top 2 jeder Gruppe für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert, Play-off um drei weitere Tickets über Nations-League-Platzierung aus dem Vorjahr