Schon der Vorspann verspricht einiges, so viele echt tiefe Sprüche hört man selten in so kurzer Zeit. Kein Wunder, es wurde schon sehr tief gegraben, um diese nicht wirklich bekannten Promis ("A-Promis, A wie ATV") ins Rampenlicht zu stellen, um die ATV-"Rampensau" zu küren. Die doch recht verhaltensauffälligen Möchtegern-VIPs lockt der Sender mit 20.000 Euro.

Kuschelsstunde mit Miss Jackson,Satans Bratan und Costina im "Forsthaus Rampensau". Foto: ATV

Zum zweiten Mal schickt ATV also verschiedenste Paarungen zur Beobachtung auf die Alm. Dort, in dieser gottverlassenen Gegend, wo es noch dazu keine Sünde gibt, ist man schnell auf die elementaren Bedürfnisse zurückgeworfen. Vor allem körperlich. Da kann es schon passieren, dass simple Erkenntnisse so ausgesprochen werden, als hätte man den Stein der Weisen gefunden. "Ich bin auch nur ein Mensch, und ich muss halt scheißen", sprach da etwa Erotikmodel Costina. Manche Ergüsse sind dann gar noch empathischer und noch tiefgründiger (Tamara: "Weiber, Oida"). Andere wiederum versuchen es mit zielführenden Taktiken (Sanja: "Sei schlau, stell dich dumm") oder stellen selbstbewusste, wenn auch eher rhetorische Fragen (Marius: "Hat irgendjemand auf dieser Scheiß-Welt das Recht, mir zu sagen, was ich zu tun habe?").

Es fließen reichlich Tränen (Petra: "Weil ich immer in diese gesamte verfickte Scheiße reingezogen werde") und noch mehr Alkohol. Manche erreicht ein Geistesblitz, und sie sind ganz im Jetzt (Daniel: "Ich habe ja auch da draußen mein Gesicht zu verlieren", oder Satans Bratan mit "Das sieht meine Mutter, die schaut da zu"), andere wiederum wühlen tief in der Vergangenheit (Stefan: "Dann habe ich mir vielleicht eh schon einmal einen runtergeholt auf einen Porno von dir").

Es wird getrunken, gerangelt, geschmust, gestritten, geschunkelt, geheuchelt, geplärrt und nochmals geschmust. Ganz so, wie sich das der Sender für ein Trashformat wünscht. Die Kandidatinnen und Kandidaten liefern, was von ihnen erwartet wird. Denn eines ist für Satans Bratan klar: "So wie du mir, so ich dir. So ist das Leben." Oder, um es mit dem voll egosexuellen Marius zu sagen: "Da hat es richtig eskaliert." (Astrid Ebenführer, 13.10.2023)